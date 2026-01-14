Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini stranieri irregolari sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato di Ancona nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina. I provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata di martedì 13 gennaio, a seguito della convalida delle espulsioni e dell’accompagnamento immediato alla frontiera, come comunicato dalle autorità competenti.

Tre irregolari rimpatriati ad Ancona

La Questura di Ancona ha portato a termine una significativa operazione volta a rafforzare il controllo sul territorio e a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Nel corso della giornata di martedì 13 gennaio gli agenti hanno dato esecuzione a due provvedimenti di rimpatrio nei confronti di cittadini stranieri risultati irregolari in Italia.

I dettagli dei rimpatri: chi sono i soggetti coinvolti

Il primo provvedimento ha riguardato un trentacinquenne di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta, porto di oggetti atti ad offendere e altri reati in materia di immigrazione.

Dopo la convalida dell’espulsione l’uomo è stato accompagnato alla frontiera di Bologna, dove personale specializzato nelle scorte internazionali ha preso in carico il soggetto per il rimpatrio nel Paese di origine.

Il secondo caso ha visto protagonista un ventiseienne di origini peruviane, anch’egli irregolare sul territorio nazionale. Su disposizione del Questore Capocasa è stato eseguito un provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.

L’uomo è stato condotto presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino e, in serata, è partito per Lima.

Il bilancio delle attività della Questura di Ancona

Con questi ultimi interventi sono già tre provvedimenti di rimpatrio eseguiti dalla Questura di Ancona nelle prime due settimane dell’anno.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo e prevenzione, volto a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare la presenza di soggetti irregolari e potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.

Le motivazioni e le dichiarazioni delle autorità

Il Questore Capocasa ha sottolineato l’importanza di queste misure, affermando che l’allontanamento di cittadini stranieri irregolari e pericolosi dal territorio nazionale permette di prevenire la possibilità che questi possano trattenersi illegalmente e commettere reati di varia natura.

L’attenzione della Polizia di Stato resta alta nella lotta all’immigrazione clandestina, soprattutto nei confronti di soggetti considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione ha visto coinvolte diverse città italiane: Ancona, punto di partenza delle attività di polizia; Bologna, dove è stato effettuato il rimpatrio del cittadino gambiano; e Roma Fiumicino, da cui il cittadino peruviano ha lasciato il territorio nazionale.

