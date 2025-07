Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati e condannati a 4 mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un controllo della Polizia Ferroviaria. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 15 luglio 2025 presso la stazione di Genova Brignole, dove i due, visibilmente alterati dall’alcol, sono stati fermati dagli agenti per comportamenti molesti. La misura precautelare è stata convalidata in tribunale nella mattinata successiva.

Il controllo e l’arresto in stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo predisposti nelle principali stazioni ferroviarie della città. Nel tardo pomeriggio del 15 luglio 2025, gli agenti della Polfer hanno notato due uomini, uno di origini lituane e l’altro ucraine, che si aggiravano con atteggiamento molesto sui marciapiedi dei binari della stazione di Genova Brignole. I due apparivano in evidente stato di ebbrezza alcolica e disturbavano i viaggiatori presenti nell’area.

La reazione violenta e le lesioni agli agenti

Durante il controllo di routine, i due uomini hanno opposto una forte resistenza agli agenti della Polizia Ferroviaria e ai militari impegnati nel servizio congiunto di sicurezza. La situazione è rapidamente degenerata: i due hanno reagito con violenza, causando lievi lesioni agli operatori di polizia. L’aggressività manifestata ha reso necessario procedere all’arresto immediato dei soggetti per garantire la sicurezza degli altri passeggeri e del personale presente in stazione.

La convalida dell’arresto e la condanna

Nella tarda mattinata del giorno successivo, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, si è svolto il rito direttissimo per la convalida della misura precautelare adottata nei confronti dei due uomini. Il giudice ha confermato l’arresto e ha disposto la condanna di entrambi a 4 mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sentenza è stata emessa in tempi rapidi, a testimonianza della gravità dei fatti e della necessità di tutelare l’ordine pubblico nelle aree sensibili come le stazioni ferroviarie.

Il contesto dei controlli nelle stazioni

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e controllo messo in atto dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria, volto a garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario. Le stazioni di Genova sono spesso teatro di episodi di disturbo e aggressione, soprattutto nelle ore serali, quando la presenza di persone in stato di alterazione alcolica può rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica. Gli agenti della Polfer, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, effettuano regolarmente controlli mirati per prevenire episodi di violenza e reati contro la persona.

IPA