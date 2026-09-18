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Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza nel territorio di Rimini, dopo essere risultate positive all’alcoltest durante un controllo della Polizia Stradale. L’episodio, avvenuto lungo la SS 16 Adriatica, ha visto coinvolti un uomo e la sua cugina, entrambi residenti nel riminese, che sono stati fermati a breve distanza di tempo l’uno dall’altra. La notizia è stata diffusa dalla Polizia di Stato, che ha sottolineato come l’accaduto metta in luce i rischi della guida sotto l’effetto dell’alcol.

Controlli della Polizia Stradale sulla SS 16 Adriatica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti controlli delle pattuglie della Polizia Stradale di Riccione, impegnate in servizi di monitoraggio della circolazione stradale. Gli agenti hanno fermato un autocarro guidato da un 60enne lungo la SS 16 Adriatica, nel territorio comunale di Rimini. Il conducente è stato sottoposto a verifica etilometrica e ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito dalla legge.

Il tentativo di affidare il veicolo a una persona di fiducia

Dopo aver accertato la violazione, gli agenti hanno immediatamente ritirato la patente al conducente e, come previsto dalla normativa, lo hanno invitato a contattare una persona di fiducia idonea alla guida, a cui affidare il veicolo. L’uomo ha quindi chiamato la propria cugina, una 53enne, che si è presentata sul posto alla guida di un’autovettura.

La sorpresa: anche la cugina positiva all’alcoltest

La situazione ha preso una piega inaspettata quando, durante le procedure di identificazione e verifica dei requisiti, anche la donna è stata sottoposta all’alcoltest. Il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico di poco superiore a quello del parente, rendendo la donna a sua volta non idonea alla guida. Di conseguenza, anche per lei è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Alla luce dei risultati dei controlli, la Polizia Stradale ha denunciato entrambi i conducenti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. I due, entrambi residenti nel riminese, hanno dovuto contattare un ulteriore parente, questa volta sobrio, che ha preso in custodia sia l’autocarro che l’autovettura coinvolti nell’episodio.

Un episodio che mette in guardia sui rischi della guida in stato di ebbrezza

La Polizia di Stato ha sottolineato come l’episodio dimostri quanto possa essere sottovalutato il rischio legato alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Presentarsi per recuperare un veicolo e assumere la custodia dello stesso in condizioni di alterazione alcolica vanifica l’intento di aiutare un amico o un parente e mette a rischio la sicurezza stradale. Gli agenti hanno ricordato che anche il consumo di alcol durante un semplice aperitivo pomeridiano può incidere negativamente sulle capacità di guida.

Controlli intensificati per la sicurezza sulle strade

La Polizia Stradale ha annunciato che i controlli finalizzati al contrasto delle condotte scorrette alla guida proseguiranno con la massima intensità, anche attraverso dispositivi specifici per il controllo non solo dell’ebrezza alcolica ma anche della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada nel territorio di Rimini.

IPA