Due denunce a Noto. Una donna e suo figlio sono stati denunciati per violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza durante i controlli sul territorio, mentre un giovane è stato segnalato per possesso di droga. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando gli agenti hanno intensificato le verifiche nella città barocca per contrastare i reati legati alla sicurezza stradale e al consumo di sostanze stupefacenti.

Controlli straordinari nel centro storico

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Commissariato di P.S. di Noto ha predisposto specifici servizi di controllo del territorio, impiegando sia la Volante che pattuglie appiedate. L’obiettivo era quello di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di guida in stato di ebbrezza, violenza e detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree della movida.

Il fermo dell’automobilista recidivo

Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno notato un giovane, classe 1975, già conosciuto alle forze dell’ordine, mentre transitava alla guida di un’autovettura. L’uomo è stato immediatamente fermato e sottoposto a un controllo approfondito. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il quarantanovenne stava reiterando il reato di guida senza patente. Inoltre, il test alcolemico ha confermato che il conducente si trovava in stato di ebbrezza, una condotta che aveva già tenuto in passato e per la quale era stato già denunciato.

Sequestro dell’auto e ulteriori irregolarità

L’autovettura, intestata alla madre del fermato, è risultata priva di copertura assicurativa, con la revisione scaduta e senza la carta di circolazione. Per questi motivi, il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo. La situazione si è ulteriormente complicata con l’arrivo della proprietaria dell’auto, madre del conducente, che ha tentato di impedire agli agenti di completare le procedure di polizia.

La reazione violenta della madre

La donna, giunta sul luogo del controllo poco dopo il fermo del figlio, ha cercato di ostacolare l’operato degli agenti. Nel tentativo di evitare che venissero portati a termine gli atti di polizia, la madre ha colpito con un violento schiaffo al volto uno dei poliziotti della Volante, configurando così il reato di violenza a pubblico ufficiale. Entrambi, madre e figlio, sono stati condotti negli uffici del Commissariato per una completa identificazione e, al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Segnalazione per possesso di droga nella movida

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante gli stessi servizi di controllo, gli agenti hanno sorpreso un giovane in pieno centro, nei pressi dei locali della movida, in possesso di una modica quantità di marijuana. Alla vista della Polizia, il ragazzo ha tentato goffamente di nascondere la sostanza stupefacente in una tasca dei pantaloni, ma è stato prontamente fermato e sottoposto a controllo. Per lui è scattata una sanzione amministrativa e la segnalazione per possesso di droga.

Il bilancio dell’operazione e le reazioni

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Noto si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati che mettono a rischio la sicurezza pubblica e la tranquillità dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di questi controlli, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani e nei periodi di maggiore affluenza turistica. La presenza costante delle pattuglie, sia motorizzate che appiedate, rappresenta un deterrente efficace contro comportamenti illeciti come la guida in stato di ebbrezza, la violenza contro le istituzioni e il possesso di sostanze stupefacenti.

Prevenzione e sensibilizzazione

Le autorità invitano la cittadinanza a collaborare segnalando situazioni sospette e ricordano che la sicurezza stradale e il rispetto delle regole sono fondamentali per la convivenza civile. L’episodio che ha visto protagonisti madre e figlio, così come la segnalazione per possesso di droga, sono stati gestiti con tempestività e professionalità dagli agenti, che hanno ribadito il loro impegno quotidiano nella tutela dell’ordine pubblico.

Conclusioni

La vicenda di Noto evidenzia ancora una volta quanto sia importante il lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati che minano la sicurezza della collettività. Gli interventi mirati, la presenza sul territorio e la collaborazione con i cittadini restano strumenti essenziali per prevenire e reprimere comportamenti pericolosi e illegali.

