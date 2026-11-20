Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un automobilista è stato denunciato a Ragusa per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L’uomo ha minacciato e spintonato gli agenti dopo che gli avevano comunicato che sarebbe stato sottoposto all’alcoltest; per fermarlo è stato utilizzato il Taser.

Auto invade la corsia della Volante a Ragusa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Questura stavano pattugliando le strade cittadine quando hanno notato un’auto invadere improvvisamente la corsia percorsa dalla Volante. Il conducente ha sterzato all’ultimo momento, evitando l’impatto frontale e ulteriori danni. A bordo si trovavano due uomini, entrambi apparsi agli agenti in evidente stato di ebbrezza.

Le minacce dopo l’annuncio dell’alcoltest

Fin dall’inizio del controllo, l’autista si è mostrato nervoso e insofferente. Quando gli è stato detto che sarebbe stato sottoposto all’alcoltest, ha perso il controllo: ha minacciato e spintonato gli operatori. Gli agenti hanno quindi impiegato il Taser e sono riusciti a immobilizzarlo, interrompendo la condotta violenta.

Denunciato in Questura

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti previsti. Durante il breve tragitto in auto ha continuato a minacciare di morte gli agenti della Volante. Una volta arrivato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza alcolica a Ragusa.