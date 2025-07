Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato in provincia di Como, presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. Un cittadino marocchino di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre oggetti personali ai danni di pazienti ricoverati. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato trattenuto in Questura in attesa di giudizio. L’intervento è stato reso necessario per tutelare le vittime, particolarmente vulnerabili, e garantire la sicurezza all’interno della struttura ospedaliera.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica, quando una pattuglia è stata inviata presso il reparto dell’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, dopo la segnalazione di un individuo sospetto autore di più furti ai danni di degenti.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 36enne marocchino era giunto al pronto soccorso dell’ospedale nella notte, trasportato da un’ambulanza a causa di uno stato di ubriachezza. Dopo essersi ripreso, l’uomo si è allontanato dal reparto di emergenza e ha iniziato a muoversi tra i vari reparti della struttura sanitaria. Due infermieri hanno notato il sospetto mentre usciva dalla stanza di una paziente, con un tablet nascosto maldestramente sotto la maglietta: il dispositivo era ancora acceso, con il display rivolto verso l’esterno, rendendo evidente il tentativo di furto. Gli operatori sanitari sono riusciti a recuperare il tablet e a restituirlo alla legittima proprietaria, che non si era accorta dell’accaduto.

Il tentativo di fuga e il ritrovamento della refurtiva

Segnalato alle guardie di sicurezza dell’ospedale, il 36enne ha tentato di sottrarsi al controllo rifugiandosi all’interno di un bagno. Gli agenti della Polizia, giunti sul posto, lo hanno rintracciato e sottoposto a un controllo più approfondito, con il supporto del personale di sicurezza. All’interno di un cestino del bagno sono stati rinvenuti due portafogli, risultati poi appartenere a due degenti della struttura. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

I precedenti e la posizione dell’arrestato

Portato in Questura, sono emersi a carico dell’uomo numerosi precedenti di polizia e diversi alias utilizzati in passato per eludere i controlli. A suo carico risultano ulteriori reati contro il patrimonio e violazioni della legge sugli stupefacenti. La sua posizione irregolare sul territorio nazionale e la recidiva hanno aggravato la sua situazione giudiziaria.

L’arresto e le conseguenze amministrative

Per la gravità dei fatti, la clandestinità e l’aggravante di aver commesso furti all’interno di un ospedale, in danno di persone con minorata difesa, il 36enne è stato arrestato. Il Pubblico Ministero, informato dell’accaduto, ha disposto che l’uomo venisse trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima, fissato per le 11.30 della mattina successiva.

Le indagini sull’immigrazione e i provvedimenti futuri

I poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno già aperto un fascicolo a carico del cittadino marocchino. Indipendentemente dall’esito del processo, verranno adottati nei suoi confronti provvedimenti amministrativi idonei ed efficaci, come previsto dalla normativa vigente.

Il contesto: sicurezza e tutela dei pazienti

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie e sulla necessità di proteggere i pazienti più vulnerabili da episodi di furto e altre forme di reato. La collaborazione tra personale sanitario, guardie di sicurezza e forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per la rapida risoluzione del caso e il recupero della refurtiva.

Conclusioni

Il caso, avvenuto presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, ha visto la pronta risposta delle forze dell’ordine e la collaborazione del personale sanitario, che hanno permesso di fermare l’autore dei furti e restituire i beni sottratti ai legittimi proprietari. L’uomo, già noto per precedenti reati e irregolare sul territorio, dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti all’autorità giudiziaria. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nelle strutture ospedaliere, a tutela dei pazienti e del personale.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda e sugli sviluppi giudiziari, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato e le notizie relative a Como.

