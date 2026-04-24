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Un arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Un giovane straniero di 23 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo, mentre si trovava in stato di alterazione alcolica e infastidiva i clienti delle biglietterie. L’episodio si è verificato nell’ambito dei controlli previsti dal piano “stazioni sicure”.

L’intervento alla stazione di Verona Porta Nuova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante i frequenti controlli che la Polizia Ferroviaria, in collaborazione con i militari dell’Esercito, sta effettuando presso la stazione di Verona Porta Nuova.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da una segnalazione che indicava la presenza di un giovane in evidente stato di ebbrezza, intento a disturbare i viaggiatori presso le biglietterie.

Il tentativo di sottrarsi al controllo e l’aggressione agli agenti

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il ventitreenne privo di documenti. Il giovane ha immediatamente rifiutato di collaborare, tentando di sottrarsi al controllo. Ha opposto una resistenza attiva, cercando più volte di divincolarsi e colpire gli agenti intervenuti.

Nonostante la situazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e condurlo negli uffici del Settore Operativo Polfer di Verona Porta Nuova.

Identificazione e precedenti provvedimenti

L’identificazione del giovane è stata possibile grazie al rilevamento delle impronte digitali. È emerso che il cittadino straniero, regolarmente presente sul territorio nazionale, era già destinatario di una misura di prevenzione: l’avviso orale emesso dal Questore di Mantova. Alla luce dei fatti, verrà ora proposta nei suoi confronti una misura più restrittiva.

L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona, in attesa del processo fissato per il prossimo mese. Oltre alle accuse penali, il giovane è stato sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico, ai sensi dell’art. 688 del codice penale.

DASPO urbano e conseguenze amministrative

Nei confronti dell’arrestato è stato inoltre adottato un provvedimento amministrativo di allontanamento dalla stazione ferroviaria, il cosiddetto DASPO urbano, che prevede il divieto temporaneo di ritorno nell’area interessata.

Questa misura si aggiunge alle sanzioni già comminate per il comportamento tenuto dal giovane.

Ferita una poliziotta durante l’intervento

A causa della violenza esercitata dall’arrestato, una poliziotta è rimasta ferita durante le fasi concitate dell’arresto.

L’agente è stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stata dimessa con dieci giorni di prognosi.

Il contesto: il piano “stazioni sicure”

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo intensificate dal novembre 2023 nell’ambito del piano “stazioni sicure”, che vede la collaborazione tra Polizia Ferroviaria ed Esercito per garantire maggiore sicurezza negli scali ferroviari più frequentati.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di assicurare alla giustizia il responsabile dei reati contestati. L’attenzione resta alta presso la stazione di Verona, dove proseguiranno i controlli per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

IPA