Ubriaco e con un coltello sul volo dall'Islanda a Milano, in aereo scatta l'allarme: interviene la Polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo ubriaco e armato di un coltello ha seminato il panico su un volo partito dall’Islanda e diretto a Milano. Durante il viaggio un passeggero, in stato di alterazione alcolica, ha urlato contro assistenti di volo e altre persone a bordo. In mano teneva un coltello da cucina, ma fortunatamente la situazione è stata gestita dagli assistenti di volo e non ci sono state conseguenze per gli altri passeggeri. Dopo l’atterraggio, l’uomo è stato preso in consegna dalla Polizia.

Ubriaco e con un coltello su un volo dall’Islanda a Milano

L’episodio è accaduto su un aereo EasyJet decollato dall’aeroporto Keflavik, vicino Reykjavik, con destinazione Malpensa, nella giornata di giovedì 5 novembre. Il personale di volo, dopo aver appurato i comportamenti molesti dell’uomo ubriaco, hanno allertato i piloti, che hanno fatto scattare un allarme “Level 1”.

A rendere ancora più complicata la situazione era il fatto che il passeggero molesto impugnava un coltello da cucina.

ANSA

Perché l’uomo aveva un coltello con sé

Secondo quanto appurato da Repubblica, le regole sui voli europei vietano di portare a bordo lame superiori ai 6 centimetri. Ma un coltello da cucina più corto, privo di una punta affilata, può essere imbarcato. Non trattandosi di un’arma pericolosa, quindi, non è scattato l’allarme di livello superiore.

Fortunatamente, nonostante il passeggero fosse ubriaco, la situazione è stata tenuta sotto controllo e il volo diretto a Milano è atterrato regolarmente al Terminal 2. Ad attendere il passeggero molesto c’erano gli agenti della Polizia, che lo hanno intercettato.

Come noto, sui voli è possibile acquistare alcolici, ma il personale di bordo può rifiutare di servirli a passeggeri già ubriachi, come nel caso dell’uomo presente sul volo partito da Keflavik e diretto a Malpensa.

Ubriaco sul volo dall’Islanda a Milano, la nota della compagnia aerea

Interpellata da Repubblica, easyJet ha confermato che il volo EJU3970 da Reykjavik a Milano Malpensa, lo scorso 5 novembre, è stato accolto dalla polizia una volta atterrato a causa del comportamento inappropriato di un passeggero.

La compagnia ha spiegato che il personale di cabina è addestrato a valutare e gestire tempestivamente situazioni di questo genere, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del volo.

EasyJet ha inoltre ribadito di non tollerare simili episodi a bordo e che la protezione dei passeggeri e dell’equipaggio rappresenta la sua priorità assoluta.