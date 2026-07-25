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Un daspo urbano è stato emesso dal Questore di Ancona nei confronti di un uomo italiano di circa 60 anni, sanzionato per ubriachezza manifesta dopo aver molestato e aggredito alcuni passanti. Il provvedimento è stato adottato per prevenire ulteriori episodi che possano compromettere il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici.

L’intervento della Polizia in piazza della Repubblica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Capocasa ha firmato un daspo urbano nei confronti di un uomo italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di armi. L’uomo, di circa 60 anni, è stato recentemente sanzionato per ubriachezza manifesta dagli agenti della Polizia di Stato di Ancona.

Nei giorni scorsi, la Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta in piazza della Repubblica a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona molesta intenta ad aggredire i passanti. Gli agenti hanno fermato immediatamente l’uomo, riscontrando uno stato psicofisico alterato dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Per questo motivo, è stata elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.

Precedenti e motivazioni del daspo

L’uomo destinatario del provvedimento era già gravato da precedenti per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di armi, oltre che da violazioni amministrative per ubriachezza molesta. Considerata la sua pericolosità sociale e la possibilità che potesse reiterare comportamenti pregiudizievoli per il decoro urbano, il Questore Capocasa ha deciso di applicare la misura di prevenzione del divieto di accesso a diverse aree centrali della città.

Il daspo urbano vieta all’uomo di accedere per due anni all’area urbana di piazza della Repubblica, Corso Stamira, Corso Mazzini e Corso Garibaldi. Si tratta di zone centrali e particolarmente frequentate di Ancona, dove la presenza di persone socialmente pericolose può compromettere la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

Sanzioni previste in caso di violazione

La violazione del daspo urbano comporta conseguenze penali: chi non rispetta il divieto rischia l’arresto da sei mesi a un anno. Questa misura mira a scoraggiare comportamenti che possano mettere a rischio l’ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini.

I numeri dei daspo urbani ad Ancona

Dall’inizio dell’anno, il Questore Capocasa ha emesso 61 daspo urbani a Ancona. Questo dato testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di ubriachezza molesta e altre condotte che minano la sicurezza e il decoro delle aree pubbliche cittadine.

IPA