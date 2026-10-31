Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato a Frosinone per minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il cittadino romeno, 54 anni, è stato fermato nella serata di 29 ottobre dopo le segnalazioni di avventori e commercianti, che avevano riferito di essere stati importunati in diversi locali; per lui è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta.

Ubriaco semina il caos: intervento delle Volanti a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la chiamata al numero di emergenza è arrivata da persone della zona che avevano segnalato la presenza dell’uomo all’interno di vari esercizi pubblici. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti e lo hanno trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, ricondotto all’abuso di alcol.

Il rifiuto di identificarsi

Alla richiesta di mostrare un documento, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha assunto un atteggiamento ostile. I tentativi dei poliziotti di riportarlo alla calma non hanno evitato che continuasse a rivolgersi agli operatori con insulti e minacce. Durante la discussione ha inoltre dichiarato di avere un recente passato detentivo.

La denuncia

Accompagnato negli uffici della Questura, è stato identificato come cittadino romeno. L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione, è stato denunciato in stato di libertà e deferito all’Autorità giudiziaria.

IPA