Ubriaco fugge a 150 km/h con la compagna incinta, arrestato e condannato 28enne a Bologna

E’ di un arresto e una condanna a 8 mesi il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Bologna. Un 28enne rumeno, senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a un Pubblico Ufficiale e deferito per guida sotto l’influenza dell’alcol dopo un inseguimento notturno.

Inseguimento notturno

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio è avvenuto durante un controllo stradale in viale Togliatti, nel quartiere Borgo Panigale-Reno. Verso le ore 2:40, i militari hanno notato un’Audi con targa rumena procedere a velocità elevata. Alla vista dei Carabinieri, l’autista ha cambiato direzione e si è dato alla fuga, innescando un inseguimento tra le vie del centro abitato.

Pericoloso per sé e per gli altri

Durante la fuga, il 28enne ha speronato una gazzella dei Carabinieri e danneggiato un impianto semaforico in via Saffi a Bologna. Ha attraversato due incroci con il semaforo rosso, costringendo altri veicoli a frenate brusche e mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli altri, compresa la giovane compagna a bordo, in stato interessante.

Arresto e condanna

Raggiunto e bloccato in via Malvasia, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, costringendo i Carabinieri a estrarlo dall’abitacolo. Gli accertamenti hanno rivelato che il 28enne aveva la patente sospesa per guida sotto l’effetto di alcol. L’etilometro ha confermato un tasso alcolemico di 1,44 grammi per litro. Dopo l’arresto, il 28enne è stato condannato a 8 mesi, con pena detentiva convertita in 3600€ di multa.

Fonte foto: IPA