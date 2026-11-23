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Nella tarda serata di sabato 21 novembre, a Mantova, un 54enne in stato di ebbrezza ha minacciato gli agenti intervenuti in un’abitazione di via Trento. L’uomo ha opposto resistenza e ha ferito un poliziotto colpendolo a calci. Gli agenti lo hanno arrestato.

L’intervento e l’aggressione in via Trento

Le Volanti della Questura di Mantova sono intervenute dopo la segnalazione di un uomo che stava danneggiando gli arredi di casa, rompendo oggetti di vetro e insultando i genitori anziani, impegnati a calmarlo.

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione e, dopo ripetuti inviti, l’uomo ha aperto la porta ed è uscito sul pianerottolo. Ha rivolto minacce e insulti ai poliziotti brandendo un lungo corno affilato in osso.

Gli operatori sono riusciti a convincerlo a lasciar cadere l’arma. L’uomo ha però continuato a opporre resistenza e ha ingaggiato una colluttazione, durante la quale ha colpito gli agenti con calci. Un poliziotto ha riportato lesioni, refertate al pronto soccorso.

L’arresto e la denuncia

Il 54enne, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni a un agente di polizia giudiziaria, commesse durante e a causa delle sue funzioni.

È stato inoltre denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e per il porto ingiustificato dell’arma impropria.

La droga trovata in casa

Nell’abitazione è stato sequestrato anche hashish. Per la detenzione della sostanza a uso personale è stata applicata la prevista sanzione amministrativa.

Dopo gli atti di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.

IPA