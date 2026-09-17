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Due arresti e l’avvio delle procedure di estradizione sono il risultato di due distinte operazioni di polizia che hanno portato alla cattura di un cittadino rumeno e uno francese, entrambi ricercati nei rispettivi Paesi per gravi reati tra cui sfruttamento della prostituzione e furto. Gli arresti sono stati effettuati nella capitale, grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e quelle internazionali.

Operazioni coordinate tra le forze di polizia internazionali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sinergia tra le forze dell’ordine di diversi Paesi ha consentito di localizzare e fermare due uomini che erano da tempo oggetto di ricerche internazionali. Le accuse a loro carico spaziano dallo sfruttamento della prostituzione al ricatto, lesioni, usura, riciclaggio di denaro e furto in abitazione. Le operazioni si sono svolte in due diversi quartieri della città, coinvolgendo agenti specializzati e la cooperazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP).

Il primo arresto nella periferia di Roma

Il primo dei due arresti è avvenuto nella periferia di Roma, precisamente nel quartiere Selva Candida. Gli agenti del XIV Distretto di P.S. Primavalle hanno notato due uomini in evidente stato di ubriachezza nei pressi di un’auto parcheggiata. Interrogati, i sospetti hanno dichiarato di non essersi messi alla guida proprio a causa dell’ebbrezza, ma il loro comportamento ambiguo ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli.

Uno dei fermati, un trentanovenne di origini rumene, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel 2024 dalle autorità del suo Paese. Secondo le ricostruzioni, tra il 2011 e il 2020 avrebbe fatto parte di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, reclutando giovani donne da inviare all’estero per essere sfruttate sessualmente.

Dettagli sull’attività criminale del cittadino rumeno

In particolare, tra gennaio e agosto 2017, il cittadino rumeno avrebbe offerto “protezione” a una giovane connazionale in cambio dell’esercizio della prostituzione in Germania. Dalle sue attività il gruppo sarebbe riuscito a ottenere una somma pari a diecimila euro. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della procedura di estradizione.

Il secondo arresto nel quartiere Fidene

L’altro ricercato, un trentacinquenne di origini francesi, è stato individuato dagli agenti delle Volanti nel quartiere Fidene. Il giovane era stato condannato dal Tribunale di Lille il 30 giugno scorso a una pena di 4 anni di reclusione per tentato furto con mezzo fraudolento e furto con effrazione in abitazione, con un residuo di pena da scontare pari a 3 anni di reclusione.

Una volta accertata la sua identità, gli agenti lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Regina Coeli, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato in sede di appello e sono state avviate le procedure per l’estradizione verso la Francia.

La collaborazione internazionale e le garanzie per gli indagati

Le operazioni di arresto sono state rese possibili grazie alla stretta collaborazione tra le autorità italiane e quelle dei Paesi d’origine dei due ricercati. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento delle attività e nell’avvio delle procedure di estradizione.

Si precisa che tutte le informazioni raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Conclusioni

Le due operazioni condotte a Roma rappresentano un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa portare a risultati significativi nella lotta alla criminalità transnazionale. L’arresto dei due latitanti, accusati di sfruttamento della prostituzione, furto e altri gravi reati, conferma l’efficacia delle strategie condivise tra le forze dell’ordine europee.

IPA