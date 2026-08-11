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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Parma. Un cittadino italiano di 54 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare un episodio di ubriachezza molesta e disturbo ai danni di passanti e clienti di un locale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo e sottoposto a misura cautelare.

L’intervento della Polizia: la segnalazione e il controllo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 00.40 di domenica 9 agosto. Una pattuglia della Volante, impegnata nelle consuete attività di controllo del territorio, stava transitando in via Garibaldi quando è stata fermata da un’Agente di Polizia in prova, libera dal servizio e da pochi giorni assegnata alla Questura di Parma. L’agente ha segnalato la presenza di un uomo che, in evidente stato di ebbrezza, stava infastidendo i passanti e gli avventori dei locali della zona.

Il comportamento aggressivo e l’arresto

Il personale della Volante ha individuato il soggetto segnalato seduto su un divanetto all’interno di un locale. L’uomo, un cittadino italiano di 54 anni, è apparso subito ostile e insofferente al controllo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità agli agenti. Invitato a lasciare il locale, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, tanto da rendere necessario l’intervento di un secondo equipaggio in ausilio.

Informato che sarebbe stato accompagnato in Questura per l’identificazione, il 54enne è andato in escandescenza, dimenandosi e tentando di aggredire gli operatori per sottrarsi al controllo. Con notevoli difficoltà, gli agenti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio, ma durante il tragitto l’uomo ha iniziato a colpire con testate e calci il plexiglass e le portiere del veicolo.

La violenza prosegue in Questura

Giunto presso gli uffici della Questura, il comportamento aggressivo del fermato non si è placato. L’uomo ha continuato a cercare lo scontro fisico con gli operatori, arrivando ad aggredire uno degli agenti con un calcio. Considerata la gravità dei fatti e la flagranza del reato, il 54enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.

I precedenti e le misure adottate

L’uomo arrestato risulta già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto, nella mattinata dell’11 agosto si è svolta l’udienza di convalida, al termine della quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le ulteriori contestazioni: rifiuto di identificazione e sanzione

Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, il 54enne è stato denunciato a piede libero per il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta, in relazione al comportamento tenuto nella notte tra il 9 e il 10 agosto. L’episodio è avvenuto nel cuore della movida di Parma.

IPA