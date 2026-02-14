Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per aggressione e detenzione ai fini di spaccio: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Verbania, dove nella serata di mercoledì un uomo di origini dominicane è stato immobilizzato con il taser dopo aver aggredito agenti e clienti di un locale.

Violenza a Verbania

L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì, quando la Squadra Volanti della Questura di Verbania è intervenuta in un locale situato a Intra in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La segnalazione riferiva della presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza che stava creando disordini, infastidendo il personale e i clienti del circolo.

Giunti rapidamente sul posto gli agenti hanno trovato diverse suppellettili rotti all’interno del locale, lanciati poco prima dall’uomo segnalato. Nelle vicinanze la pattuglia ha individuato un uomo corpulento, corrispondente alla descrizione fornita dai presenti, che si è avvicinato agli operatori con atteggiamento minaccioso brandendo una bottiglia di birra. Nonostante i tentativi degli agenti di fermarlo l’uomo ha opposto una forte resistenza, riuscendo a rientrare nel locale.

Violenza contro i presenti e la Polizia

Una volta rientrato nel circolo il quarantenne ha colpito con pugni e schiaffi due persone presenti. Gli agenti sono intervenuti per bloccarlo, ma l’uomo si è nascosto in una stanza e ha lanciato una sedia contro di loro.

Considerata la violenza e la corporatura del soggetto gli operatori hanno dovuto ricorrere all’uso del taser per immobilizzarlo dopo avergli rivolto numerosi avvertimenti a calmarsi, rimasti però inascoltati.

L’arresto e la perquisizione domiciliare

Nonostante l’effetto del taser l’uomo ha continuato a dimenarsi e a opporre resistenza agli agenti, che sono riusciti a fatica ad ammanettarlo. Una volta messo in sicurezza è stato richiesto l’intervento del personale del 118 per prestare le cure necessarie. Successivamente, a carico dell’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti – è stata effettuata una perquisizione domiciliare. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina, presumibilmente destinata allo spaccio.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria è stata confermata la custodia cautelare in carcere. L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Verbania, sia per la violenza dell’aggressione sia per il ritrovamento della sostanza stupefacente.

IPA