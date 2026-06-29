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Un arresto per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale oltre a danneggiamento aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sulla passeggiata Anita Garibaldi a Genova. Un 30enne marocchino è stato fermato dopo aver minacciato i bagnanti e aver opposto resistenza agli agenti, in evidente stato di ebbrezza.

L’intervento a Genova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 11:40 di ieri, quando una donna ha contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di un uomo che stava infastidendo i clienti di un locale e i bagnanti di uno stabilimento balneare lungo la passeggiata Anita Garibaldi a Genova.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente, individuando il soggetto in evidente stato di ebbrezza alcolica. In un primo momento, l’uomo si è mostrato collaborativo e gli agenti lo hanno allontanato dall’area per evitare ulteriori problemi.

Il ritorno e l’escalation della situazione

Poco meno di un’ora dopo, una nuova chiamata al 112NUE ha segnalato che lo stesso individuo era tornato sulla scena, questa volta armato di un grosso ramo con cui minacciava alcuni bagnanti.

Gli agenti sono tornati sul posto e, valutando la pericolosità della situazione, hanno deciso di accompagnare l’uomo presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

La resistenza e il danneggiamento durante il trasporto

Durante il tragitto verso la Questura, il 30enne ha iniziato a urlare, scalciare e a sgomitare, rendendo difficoltoso il lavoro degli operatori.

Una volta salito sull’auto di servizio, ha continuato con la sua condotta violenta, colpendo con calci e pugni i sedili posteriori e sputando all’interno dell’abitacolo, causando danneggiamenti al veicolo della Polizia.

Le conseguenze per gli agenti

Nel corso delle operazioni di contenimento, uno degli agenti è scivolato sugli scogli, riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

L’episodio ha richiesto particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno dovuto gestire una situazione di crescente tensione e pericolo sia per i presenti sia per il personale intervenuto.

L’arresto e i provvedimenti successivi

Al termine degli accertamenti in Questura, il 30enne marocchino è stato tratto in arresto e trattenuto in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna. Le accuse a suo carico sono di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre al danneggiamento aggravato del veicolo di servizio.

Presunzione di innocenza

Come ricordato dalla Polizia, resta ferma la presunzione di innocenza per l’uomo fino a sentenza definitiva, in linea con i principi del nostro ordinamento.

L’episodio ha destato particolare attenzione nella zona della passeggiata Anita Garibaldi, uno dei luoghi più frequentati di Genova, sottolineando ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA