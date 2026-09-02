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È stato eseguito un arresto per rapina e resistenza a Novara. Un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre della merce da un esercizio commerciale e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti.

I fatti: il tentativo di furto e la reazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 11.00 presso un’attività commerciale situata in corso Vercelli. Un ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha udito delle urla provenienti dall’area delle casse e si è prontamente avvicinato per capire cosa stesse accadendo.

L’ispettore ha notato il vigilante del negozio a terra e alcuni clienti impegnati a trattenere un uomo che aveva appena oltrepassato le casse senza pagare un paio di scarpe. Il giovane, identificato come cittadino marocchino classe ’99, si è mostrato subito poco collaborativo, cercando di divincolarsi e di fuggire, scalciando e agitandosi nonostante la presenza del poliziotto e dei clienti.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Vista la situazione, l’ispettore ha immediatamente contattato la sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti, giunti rapidamente, sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a condurlo in Questura per gli accertamenti di rito.

Durante le fasi dell’arresto e anche successivamente, il soggetto ha continuato a mantenere un atteggiamento agitato e poco collaborativo, sia durante il trasporto in auto che all’interno degli uffici della Questura. È stato inoltre riscontrato che si trovava in uno stato di ubriachezza. Al termine delle procedure, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il contesto e le conseguenze

L’episodio ha visto il coinvolgimento diretto di un agente fuori servizio e di alcuni clienti che hanno contribuito a bloccare l’autore del reato prima dell’arrivo della pattuglia. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare il responsabile alla giustizia. L’arresto è avvenuto nella città di Novara.

IPA