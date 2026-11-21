Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere fuggito a un controllo stradale. L’episodio è avvenuto a Malo, in provincia di Vicenza, nella notte tra giovedì 19 novembre e venerdì 20 novembre 2026: il conducente ha urtato un agente ed è stato raggiunto a casa dopo un inseguimento.

Il controllo e la fuga a Malo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una pattuglia della Stradale di Bassano del Grappa, impegnata in un servizio di vigilanza, ha intimato l’alt a un’automobile in transito a Malo, nei pressi del casello della Superstrada Pedemontana Veneta, intorno alle 2.30. Il conducente, un 53enne residente nella provincia di Vicenza, ha mostrato segni riconducibili all’assunzione di alcol. Il test preliminare con precursore ha dato esito positivo.

Durante gli accertamenti l’uomo ha cercato di strappare i documenti dalle mani di un poliziotto, poi è risalito in auto ed è ripartito ad alta velocità. Nel tentativo di fermarlo, un secondo agente è stato urtato al braccio dalla parte anteriore del veicolo. La pattuglia ha quindi inseguito il conducente fino alla sua abitazione, dove gli agenti lo hanno raggiunto e messo in sicurezza.

Arresto convalidato

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Gli sono state inoltre contestate le violazioni del Codice della strada per non essersi fermato all’alt e per essersi allontanato dal controllo.

Nella tarda mattinata del 20 novembre, durante il giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione del 53enne, imponendogli l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.