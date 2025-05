Ubriaco si rifiuta di fare l'alcoltest a Rimini e morde i poliziotti, l'epilogo della vicenda

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a Rimini. Nella tarda serata del 7 maggio 2025, un uomo è stato fermato durante un controllo stradale e, dopo aver rifiutato l’alcoltest, ha aggredito gli agenti.

Dettagli dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 23.30, una pattuglia ha notato un’autovettura con un’andatura sospetta. Gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito. L’uomo alla guida è apparso subito in uno stato alterato, con un forte alito vinoso e alternava momenti di lucidità a frasi sconnesse.

Rifiuto dell’alcoltest e conseguenze

Di fronte alla situazione, gli agenti hanno deciso di sottoporre il conducente a un accertamento etilometrico, che l’uomo ha rifiutato categoricamente. Questo ha portato alla sua denuncia e al sequestro del veicolo. Durante le procedure, l’uomo si è posto davanti al veicolo per impedire il sequestro e ha aggredito un agente mordendolo a un avambraccio.

Arresto e presunzione di innocenza

In seguito all’aggressione, l’uomo è stato arrestato e attende il giudizio direttissimo previsto per oggi. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina dedicata a Rimini.

Fonte foto: IPA