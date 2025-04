Uccellagione e furto di avifauna, uomo denunciato a Falconara Albanese: in casa anche scarichi abusivi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un sequestro di volatili e una denuncia per uccellagione il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Falconara Albanese. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Longobardi, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di San Lucido, hanno effettuato un controllo in un’abitazione in contrada Greci. L’operazione è stata avviata a causa della presenza di una voliera che ha destato sospetti.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, all’interno della voliera sono stati trovati tre merli comuni (turdus merula), due femmine e un maschio, in buono stato di salute ma privi dell’anellatura obbligatoria secondo la F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani). Inoltre, il proprietario non ha potuto fornire alcuna documentazione che attestasse la provenienza dei volatili.

Altre irregolarità riscontrate

Durante il controllo, è stata verificata anche la gestione dei reflui fognari dell’abitazione. È stato accertato che gli scarichi non venivano convogliati nella rete fognaria comunale, ma scaricati in un vallone adiacente tramite una tubatura. Nei terreni agricoli vicini sono state rinvenute due autovetture in stato di abbandono.

Provvedimenti presi

Come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, si è proceduto al sequestro penale e alla liberazione dei volatili, in quanto avifauna selvatica autoctona. Il proprietario dell’abitazione è stato deferito per il reato di uccellagione e furto di avifauna. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per i veicoli abbandonati e per gli scarichi abusivi, con comunicazione alla Regione Calabria. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Falconara Albanese.

Fonte foto: IPA