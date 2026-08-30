Uccide a coltellate il figlio di 49 anni dopo una lite a Colico vicino a Lecco, arrestato un 83enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo di 83 anni ha ucciso a coltellate il figlio di 49 anni al culmine di una lite, nella casa che i due condividevano a Colico, in provincia di Lecco. È stato lo stesso anziano ad allertare i soccorsi, ma il 49enne è morto poco dopo il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza. Il padre è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio ed è in stato di fermo.

Omicidio a Colico, cosa è successo

Come riporta Il Giorno, il delitto si è consumato nella tarda serata di sabato 29 agosto in un’abitazione di via alla Fontana Vecchia, nella frazione di Curcio.

Padre e figlio vivevano insieme in quella casa e il loro rapporto era segnato da tensioni ricorrenti.

Nel corso dell’ennesimo litigio il pensionato ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il 49enne.

Colico è un comune di circa 7mila abitanti che si affaccia sul ramo settentrionale del lago di Como, a una trentina di chilometri dal capoluogo, e Curcio è una delle frazioni che si arrampicano sopra il centro abitato.

I soccorsi e la morte all’ospedale San Gerardo di Monza

Resosi conto della gravità di quanto era appena accaduto, l’anziano ha chiamato i soccorsi.

La centrale di Areu, l’agenzia regionale lombarda per l’emergenza urgenza, ha inviato sul posto un’eliambulanza vista la gravità del quadro riferito al telefono.

I sanitari hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo d’urgenza in Brianza, dove il San Gerardo dispone di uno dei principali centri traumatologici del territorio.

Le condizioni del 49enne sono però apparse subito disperate.

L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale per le ferite riportate.

L’arresto dell’83enne e le indagini dei carabinieri

I rilievi nell’abitazione sono stati affidati ai militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Lecco, arrivati insieme al sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica.

Gli investigatori hanno lavorato a lungo nella casa per fissare la scena e ricostruire i movimenti dei due uomini nelle ore precedenti.

L’83enne è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale con l’accusa di omicidio.

Il fatto di sangue è stato reso noto soltanto nel pomeriggio del 30 agosto, a quasi 24 ore di distanza.

Ora il provvedimento dovrà passare al vaglio del giudice, che nei termini di legge è chiamato a decidere sulla convalida e sull’eventuale misura cautelare.

Gli accertamenti proseguono per stabilire cosa abbia fatto degenerare quella discussione.