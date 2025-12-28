Uccide a coltellate nove persone in Suriname, tra le vittime i suoi quattro figli: arrestato dalla polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ha ucciso nove persone, tra cui cinque bambini, a colpi di coltello. È successo nel distretto di Commewijne, a est di Paramaribo, capitale del Suriname. Un uomo, ritenuto il responsabile del massacro, è stato arrestato dalla polizia, che prima gli ha sparato alle gambe e poi lo ha ammanettato. Il bilancio potrebbe aggravarsi perché due persone sono ricoverate in gravi condizioni in ospedale.

Armato di coltello uccide 9 persone

L’aggressore è entrato in azione nella notte tra sabato e domenica (ora italiana, circa la mezzanotte ora locale) nel distretto di Commewijne, situato a est della capitale del Suriname Paramaribo.

Il bilancio, ancora in fase di aggiornamento, è per il momento di nove morti, quattro adulti e cinque bambini. A quanto pare, quattro dei bambini uccisi sarebbero i figli dell’aggressore.

La tragedia è avvenuta in Suriname

Tra le vittime i suoi 4 figli

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’uomo avrebbe prima ucciso i suoi quattro figli. Una bambina, sempre figlia dell’aggressore, è riuscita a scappare ed ora è ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi.

Dopo aver colpito i suoi figli, l’uomo si è scagliato contro alcuni anziani vicini di casa. Come detto, il bilancio è per ora di 9 vittime in totale, di cui 4 adulti e 5 bambini. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha prima immobilizzato l’aggressore sparandogli alle gambe, e poi lo ha arrestato.

A quanto pare, l’uomo soffriva di gravi problemi psichiatrici, ma nonostante ciò aveva in affidamento i figli dopo la fine del matrimonio. La polizia ha identificato l’aggressore, le cui iniziali sono D.A., ed è al lavoro per ricostruire il quadro complessivo del massacro.

I precedenti: da Milano ad Amburgo

Lo scorso 14 novembre un uomo armato di coltello è stato arrestato dalla polizia di Parigi con modalità simili. L’uomo, un 44enne, era entrato armato nella stazione di Montparnasse, a Parigi, e aveva minacciato diversi passeggeri prima dell’arresto.

A inizio novembre, invece, una donna di 43 anni è stata ferita con un coltello a Milano, in piazza Gae Aulenti, dal 59enne Vincenzo Lanni. Quest’ultimo, che in passato aveva avuto problemi psichici, era già stato condannato per un episodio analogo. Lo scorso maggio, invece, una donna era stata arresta ad Amburgo dopo aver seminato il terrore nella stazione.

Armata di coltello, aveva ferito 17 persone prima di essere fermata dalla polizia. Anche in questo caso l’autrice dell’aggressione soffriva di problemi psichici.