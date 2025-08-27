Uccide due poliziotti in Australia e fugge, caccia al "cittadino sovrano" scappato con i figli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 56 anni ha sparato e ucciso due poliziotti e ne ha ferito un terzo a Porepunkah, nello Stato di Victoria, in Australia. Le autorità lo hanno individuato come Dezi Bird Freeman, autoproclamatosi “cittadino sovrano“. Il sospettato sarebbe in fuga nei boschi e avrebbe portato con sé i figli e alcuni familiari.

Uccide due poliziotti e fugge con i figli

Centinaia di agenti della polizia dello Stato di Victoria, in Australia, sono stati dispiegati per dare la caccia a Dezi Freeman, un uomo che avrebbe sparato a due poliziotti nella sua proprietà, uccidendoli, per poi ferirne un terzo.

I poliziotti sono stati attaccati mentre tentavano di eseguire un mandato di arresto per abusi sessuali nei confronti dell’uomo, che avrebbe una lunga storia con le autorità. Le forze dell’ordine hanno confermato che il 56enne sarebbe fuggito nei boschi delle Alpi Australiane dopo la sparatoria.

ANSA L’abitazione dove si è svolta la sparatoria

Con lui ci sarebbero i figli e anche alcuni familiari. Le ricerche sono andate avanti per tutta la nottata tra il 26 e il 27 agosto e stanno proseguendo. I residenti dell’area sono stati invitati a rimanere in casa. Le autorità stanno impiegando anche mezzi aerei e droni.

Le teorie del complotto del fuggitivo

Stando a quanto riportato dalla Bbc, Freeman, nato Desmond Christopher Filby, avrebbe diversi precedenti di scontri con le forze dell’ordine negli ultimi anni. L’uomo era descritto come una persona cortese e gentile, fino alla pandemia da Covid-19.

Durante il periodo del lockdown, che nello Stato di Victoria fu particolarmente lungo e rigido, Freeman si sarebbe radicalizzato con teorie del complotto sulla malattia e sulle misure attuate per contenerla.

Si sarebbe rifiutato di vaccinarsi e di indossare mascherine quando richiesto, per poi passare ad attaccare e insultare direttamente polizia e magistrati, prendendo anche parte ad alcune manifestazioni.

Chi sono i “cittadini sovrani”

Sempre la Bbc riporta che Freeman si definirebbe un “cittadino sovrano” (sovereign citizen). Si tratta di un movimento cospirazionista nato negli anni ’70 negli Stati Uniti, che sostiene che, attraverso alcuni stratagemmi, si possa risultare immuni dalle leggi dello Stato.

Il movimento si basa su interpretazioni errate della common law, il modello giuridico su cui si basa la legge negli Stati anglosassoni, diverso dalla civil law, in vigore negli Stati con un diritto derivato da quello romano, come l’Italia.

Per questa ragione, i sovereign citizen sono diffusi soprattutto negli Stati anglosassoni, come Usa, Canada, Regno Unito e Australia.