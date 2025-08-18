Uccide ex cognato a coltellate a Milano, confessione dopo l'arresto: "Violento, volevo proteggere mia sorella"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha ucciso l’ex cognato a coltellate per proteggere la sorella. Dopo l’arresto, è arrivata la confessione. Bryan Josè Vera Siguenza, 30enne ecuadoregno, ha ammesso l’omicidio non appena i carabinieri lo hanno trovato nell’androne di un palazzo al Corvetto, a Milano, a 300 metri di distanza da dove giaceva immobile sull’asfalto Gabriel Jefferson Jimenez Garcia, connazionale di 32 anni.

Uccide ex cognato a coltellate: cos’è successo a Milano

A ricostruire quanto accaduto nella serata di sabato 16 agosto a Milano è stato il Corriere della Sera. La violenza è scattata vicino al mercato coperto del Corvetto, dopo una festa di compleanno.

La vittima e la sorella dell’arrestato si erano lasciati ad aprile 2023. Alla fine della festa i due hanno litigato, dopo che lui le avrebbe chiesto di passare la notte assieme, con i loro tre figli. La discussione è degenerata e a mezzanotte è arrivato sul posto Bryan Josè Vera Siguenza, che ha colpito con quattro coltellate Gabriel Jefferson Jimenez Garcia, che oltre a essere l’ex compagno della sorella era il fratello della sua fidanzata.

ANSA

L’intervento dei carabinieri nel luogo in cui è avvenuta l’aggressione nella serata di sabato 16 agosto, in cui ha perso la vita Gabriel Jefferson Jimenez Garcia, ecuadoregno di 32 anni.

La confessione di Bryan Josè Vera Siguenza dopo l’arresto

Bryan Josè Vera Siguenza è stato trovato dai carabinieri rannicchiato nell’androne di un palazzo a 300 metri di distanza dal luogo dell’aggressione, a torso nudo e sporco di sangue, con ferite al petto e al volto.

“Mi avete preso. Sono io. Ho fatto una caz…“, le sue parole riportate dal Corriere della Sera. “L’ho ucciso per difendere mia sorella” avrebbe detto ancora ai carabinieri.

Il 30enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Bryan Josè Vera Siguenza era già noto alle forze dell’ordine: nel 2014 era stato già arrestato in un’operazione dei carabinieri che aveva portato a 5 arresti per i reati di rissa, rapina e ricettazione.

Le parole della sorella dell’arrestato

Davanti agli inquirenti, anche la sorella dell’arrestato (ed ex compagna della vittima) ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto avvenuto a Milano.

Le sue parole: “Era un problema mio e si sono intromesse altre persone“.