Uccide l'ex moglie e il suo nuovo fidanzato e si getta dalla torre, duplice omicidio-suicidio a Cossombrato

A Cossombrato, in provincia di Asti, un uomo di 59 anni ha ucciso a roncolate l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato. Poi si è tolto la vita gettandosi da una torre del castello del Paese. Tutti e tre avevano origini albanesi e vivevano in Italia da una ventina d’anni. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica del duplice omicidio-suicidio.

Uccide l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato

Un uomo di 59 anni ha ucciso a roncolate la ex moglie e il suo nuovo fidanzato.

Il duplice e drammatico omicidio è avvenuto a Cossombrato, nell’Astigiano: l’uomo, dopo il folle gesto, si è poi tolto la vita gettandosi da una torre del castello del Paese.

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I corpi della donna e del suo compagno sono stati rinvenuto in un fosso all’ingresso del Paese.

Chi sono le tre vittime

L’autore del duplice omicidio è Astrit Koni, classe 1969, di professione giardiniere.

La sua ex moglie, uccisa assieme al suo compagno, è Drita Koni.

Tutte e tre le vittime di questo tragico duplice omicidio-suicidio sono di origini albanesi e vivevano in Italia da circa 20 anni.

La dinamica dell’omicidio-suicidio

Astrit Koni, che era conosciuto come “Arturo”, si è lanciato da una torre del castello del Paese di cui aveva le chiavi in quanto giardiniere.

Il primo cadavere scoperto è stato proprio il suo: dopo qualche ora di indagine, sono poi stati rinvenuto anche gli altri due cadaveri.

A fare la terribile scoperta è stato il fratello della donna, che la stava cercando perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

Le indagini e il possibile movente

La morte della donna e dell’uomo sarebbe antecedente a quella di Astrit Koni: gli inquirenti, infatti, ipotizzano che quello avvenuto nell’Astigiano sia un duplice omicidio-suicidio.

I carabinieri sono al lavoro per cercare di capire e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, che potrà essere stabilità solo dopo aver fatto una serie di accertamenti.

Il movente del tragico e folle gesto potrebbe essere legato alla gelosia: secondo alcuni media locali sembrerebbe che Astrit Koni non sopportasse la fine del suo matrimonio e l’idea che l’ex moglie si fosse rifatta una vita.