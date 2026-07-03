Uccide l'ex moglie in ospedale a Lido di Camaiore e si toglie la vita, choc in struttura: "Inspiegabile"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Omicidio all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, a Lucca. Franco Rossi, 86 anni, ha ucciso l’ex moglie Myria Dini mentre questa si trovava ricoverata in ospedale. Lo ha fatto con un coltello, entrando nella struttura, come aveva fatto più volte. Era il giorno del compleanno della donna. Dopo il gesto l’uomo si è gettato dalla finestra. Inutili e disperati i soccorsi dei sanitari, per entrambi non c’è stato nulla da fare. La polizia indaga.

Uccide l’ex moglie ricoverata

Franco Rossi, 86 anni, è entrato nella struttura ospedaliera Versilia di Lido di Camaiore e ha accoltellato l’ex moglie. Lo ha fatto entrando nel reparto di riabilitazione della struttura ospedaliera come faceva da giorni, tanto che il personale che lo ha conosciuto si dice spaesato da quanto accaduto.

L’omicidio è avvenuto venerdì 3 luglio, intorno alle 11:45 del mattino. Subito dopo aver aggredito la donna, l’uomo si è gettato dalla finestra del terzo piano.

Il personale della struttura ospedaliera è intervenuto e ha cercato di rianimare entrambi, ma a nulla sono serviti gli sforzi. Sono stati constatati i decessi sia dell’uomo che della donna.

Perché Myria Dini era ricoverata

Myria Dini, 67 anni, era ricoverata nel reparto di riabilitazione del Versilia da diverse settimane. L’ex marito l’andava a trovare regolarmente.

La donna infatti era ricoverata in gravi condizioni a causa di un problema cardiaco e neurologico. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che racconta come Dini si trovasse in uno stato semi-vegetativo ma ancora considerato non irreversibile dai medici.

I due erano separati, ma continuavano a convivere a Viareggio. I medici hanno quindi imparato a conoscere l’uomo e, secondo il direttore del reparto Federico Postano, “era sempre stato gentilissimo con il personale”. Questi quindi non si sono allarmati quando hanno visto l’uomo entrare nella camera dell’ex moglie.

Le indagini

Spetta ora alla polizia di ricostruire il motivo del doppio gesto. Da una parte l’omicidio della donna, ricoverata e in cura, dall’altro il suicidio subito dopo.

La coppia aveva anche un figlio, del quale al momento non si conoscono nome ed età. Potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore per chiarire il movente.

Nella stessa località della Versilia, la scorsa settimana Piero Moriconi ha ucciso la moglie Kety e il figlio ventiquattrenne Mirko.