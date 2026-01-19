Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane cittadino peruviano ricercato a livello internazionale è stato arrestato per omicidio grazie a una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Roma. Il ragazzo, latitante dal 2022, era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalle autorità peruviane per l’uccisione della fidanzata. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 16 gennaio all’interno di un appartamento nella zona Pietralata dopo una lunga attività di appostamento e pedinamento.

Un arresto per omicidio a Roma

La cattura del giovane peruviano, 20 anni, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Roma e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Quest’ultimo aveva trasmesso la Red Notice Interpol diffusa sulla base di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria peruviana. Il giovane era ricercato per omicidio della fidanzata, un crimine commesso quando era ancora minorenne.

L’indagine e la localizzazione del latitante

La localizzazione del ricercato è stata il risultato di un’attività info-investigativa particolarmente articolata sviluppata nell’ambito del progetto “Wanted”. Questo progetto, promosso e coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha visto la collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La Squadra Mobile di Roma ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo della segnalazione e nella successiva attività di ricerca che si è concretizzata in servizi di appostamento e pedinamento continui.

I dettagli dell’arresto

Il giovane peruviano è stato individuato insieme ad alcuni membri della sua famiglia all’interno di un appartamento situato nella zona Pietralata.

L’operazione si è conclusa con il suo arresto nel pomeriggio del 16 gennaio. Sul ricercato pendeva un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Corte Superiore di Giustizia del La Libertad (Perù) in data 20 novembre 2025, relativo all’omicidio della fidanzata, il cui corpo era stato ritrovato in stato di decomposizione e privo di creste papillari il 27 marzo 2022.

Le fasi successive: la procedura di estradizione

Dopo l’arresto il cittadino peruviano è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.

Nei prossimi giorni verrà avviata la procedura estradizionale per la sua consegna alle autorità peruviane, che lo avevano inserito tra i ricercati internazionali tramite Interpol.

