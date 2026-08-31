Uccide la madre a Centocelle a Roma e chiama i soccorsi, la confessione del 16enne: "Venite, l'ho picchiata"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre 50enne. La tragedia familiare si è verificata domenica 30 agosto, nel primo pomeriggio, in una casa del quartiere Centocelle, periferia Est di Roma. Il ragazzo, dopo aver colpito il genitore, ha contattato la polizia, che si è precipitata sul posto insieme ai soccorsi. Subito la donna è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo per le ferite riportate.

Roma, quartiere Centocelle: 16enne picchia a morte la madre

Quando la polizia è arrivata nella casa in cui si è consumata la tragedia, come riporta Il Messaggero, ha trovato il sedicenne seduto a terra, all’ingresso del condominio, con la maglietta insanguinata. Lui stesso aveva chiamato gli agenti, autodenunciandosi.

“Venite, l’ho picchiata, forse è morta”, avrebbe confessato al telefono il giovane, il quale, secondo i racconti dei vicini di casa, con la madre si era trasferito a Centocelle da circa tre anni.

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Sempre stando a quanto riferito dai residenti del palazzo, intorno alle 14.30 di domenica 30 agosto, nell’edificio sono arrivati gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, insieme ai colleghi della Scientifica. Nessuno dei condomini avrebbe udito urla.

Il sedicenne avrebbe colpito la madre a mani nude

Secondo quanto emerso sulla vicenda, il sedicenne avrebbe iniziato a picchiare la madre a mani nude. Forse la donna sarebbe caduta e avrebbe battuto la testa, oppure sarebbe stata poi colpita con un oggetto.

Dopo l’allarme lanciato dal figlio, i soccorsi hanno trovato la 50enne che ancora respirava. Trasferita d’urgenza al policlinico di Tor Vergata, è deceduta poche ore dopo.

Il figlio è stato ricoverato al policlinico Umberto I e ora è in osservazione nel reparto di Psichiatria. Restano da capire i motivi che lo hanno spinto ad aggredire mortalmente la madre.

Le testimonianze dei vicini di casa

“Se ci fossimo accorti di qualcosa, avremmo dato l’allarme ma non ce n’era stato mai il bisogno”, ha spiegato una ragazza che abita al piano superiore rispetto all’appartamento in cui si è consumato il delitto.

“Erano quasi degli invisibili – ha raccontato un’altra residente del palazzo – lei la conoscevo, è capitato che parlassimo, non aveva più il marito, scomparso anni fa, e con il figlio era venuta ad abitare qui. Una donna molto dignitosa che lavorava come dog-sitter o come badante“.

“Si dava sempre molto da fare – ha aggiunto – mi ricordo anche la tenacia con cui per un periodo ha affrontato una malattia, e il figlio andava a scuola, sì, era taciturno e silenzioso, ma non credevamo che avesse dei problemi e chissà come avrebbero potuto affrontarli”

“Mi hanno detto che c’era molto sangue – ha dichiarato un giovane che abita nell’appartamento di fronte – io stavo dormendo quando è accaduto, ho capito soltanto dopo e non riuscivo a crederci”.