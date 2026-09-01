Uccide la madre a Centocelle, dalla bugia sulla birra all'aggressione del 16enne che ha chiamato i soccorsi

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Prima ha chiamato il 112 raccontando che la madre voleva costringerlo a bere birra, ma era una bugia. Portato in ospedale e poi dimesso, appena tornato a casa il 16enne avrebbe aggredito la donna, picchiandola a morte. La vicenda è accaduta in un appartamento del quartiere Alessandrino, vicino a Centocelle a Roma.

La ricostruzione dell’aggressione

Alle 21.00 del 29 agosto, un ragazzo di 16 anni ha telefonato al 112 dicendo di correre a casa perché: “mamma mi vuole costringere a bere la birra…”.

La chiamata viene girata all’Ares 118 e un’ambulanza arriva nell’abitazione in via del Grano, al quartiere Alessandrino, zona est della Capitale.

La madre del giovane spiega al medico che la storia della birra è un’invenzione del figlio, e gli propone di farlo visitare all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il sedicenne torna a casa domenica 30 agosto dopo che la madre ha firmato per le dimissioni.

Intorno alle 14:30 richiama il 112 dicendo questa volta di aver aggredito la mamma e che la donna “sembra morta“.

Le indagini sulla vicenda

Quando arrivano i soccorritori, per la seconda volta, nella casa della famiglia, la madre, Gloria A., 50 anni, viene trovata in fin di vita e muore in serata al Policlinico di Tor Vergata.

Come riporta il Corriere della Sera, nel referto medico si legge che è deceduta per “politraumi“, lesioni provocate da botte date a mani nude per gli investigatori della Squadra mobile.

La polizia sta ora indagando per fare luce sulla tragedia familiare. Al momento non risultano denunce per maltrattamenti fra le mura domestiche da parte del ragazzo nei confronti della madre, rimasta vedova nel 2012.

Sui social aveva postato le foto del figlio da bambino, a otto-nove anni. “Un bambolotto”, aveva scritto accompagnando la foto con i cuoricini.

Le testimonianze dei vicini

A quanto pare, neanche i vicini si sono mai accorti di nulla. Il giovane viene ricordato come taciturno e si faceva vedere poco, la madre era “una brava persona, si dava da fare come badante, anche come dog sitter”, ha detto al Corriere una residente nel palazzo nel quartiere Alessandrino.

“Non abbiamo sentito grida, mai alcuna lite fra i due”, avrebbero riferito nel condominio.

Sarà ora l’autopsia disposta dal pm di turno a stabilire se a ucciderla siano stati i colpi inferti dal figlio. L’ipotesi è che il giovane abbia voluto vendicarsi del ricovero in ospedale della sera precedente.

Chi indaga, coordinato dalla Procura dei minori, potrebbe acquisire la scheda dell’intervento del 118, la registrazione della prima chiamata, oltre che della seconda, e la cartella clinica con i trattamenti ai quali il 16enne è stato sottoposto nella nottata fra sabato e domenica.

Dopo l’aggressione, il minorenne è stato portato all’ospedale Umberto I e sottoposto a una serie di accertamenti nel reparto di Psichiatria al termine dei quali è stato trasferito nel Centro di accoglienza minorile di via Virginia Agnelli, al Portuense, a disposizione dei magistrati.

È accusato di omicidio volontario e nei prossimi giorni dovrebbe comparire davanti al gip per la convalida.