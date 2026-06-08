Uccide la madre a Roma e mura il corpo, così Francesco Oliveto ha assassinato Vittoria Rosa Maria: il movente

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Un figlio che uccide la madre di 78 anni a Roma. Dopo una violenta lite, il 48enne avrebbe nascosto il corpo in una cantina, murandolo all’interno di una struttura in cemento. La scomparsa della vittima ha insospettito vicini e parenti. Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla confessione del responsabile, che avrebbe agito per motivazioni economiche.

Roma, figlio uccide la madre

La tragedia familiare si è verificata nella periferia est della Capitale, dove vivevano una donna di 78 anni e il figlio di 48. Quest’ultimo l’ha uccisa e successivamente nascosta all’interno di una struttura in cemento realizzata nella cantina dell’abitazione.

Il caso, emerso dopo giorni di silenzio e sospetti da parte dei vicini, ha portato al fermo dell’uomo che ha confessato il delitto agli investigatori.

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Le testimonianze e il movente

I residenti della zona hanno raccontato che nei giorni successivi alla scomparsa della donna, il figlio appariva tranquillo e continuava a svolgere le normali attività quotidiane. Alcuni vicini hanno riferito di aver iniziato a percepire un forte odore provenire dalla cantina, elemento che ha contribuito ad alimentare ulteriormente i sospetti.

Sul possibile movente gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma una delle ipotesi più accreditate riguarda dissidi economici. Diverse testimonianze raccolte nel quartiere descrivono un rapporto familiare caratterizzato da frequenti discussioni legate al denaro.

Secondo i racconti dei vicini, il figlio non avrebbe avuto un impiego stabile e avrebbe fatto affidamento sul sostegno economico della madre, che da tempo lo invitava a cercare un lavoro.

La dinamica dell’omicidio

Secondo la ricostruzione emersa, il 48enne avrebbe spinto la madre facendole urtare violentemente la testa contro un tavolo. Successivamente l’avrebbe colpita più volte con un mattarello, provocandone la morte. Nelle ore successive avrebbe quindi trasportato il corpo dall’appartamento situato al secondo piano fino alla cantina dello stabile.

Qui avrebbe nascosto il cadavere all’interno di un grande sacco nero e realizzato un manufatto in cemento per occultarlo. In base alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo avrebbe acquistato appositamente il materiale necessario per cementificare il corpo e costruire una sorta di struttura muraria attorno ai resti della madre. Il corpo sarebbe rimasto nascosto per circa una settimana prima del ritrovamento.

Chi era la vittima

La vittima, Vittoria Maria Rosa De Donato, originaria della Basilicata, viveva insieme al figlio Francesco Oliveto in un appartamento situato in via Macchiagodena, nell’area del Villaggio Prenestino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto nella mattinata del 29 maggio al culmine di una violenta lite domestica.

Le indagini dei Carabinieri sono partite dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari e le segnalazioni dei vicini, che da giorni non vedevano più l’anziana. Alcuni parenti avevano inoltre tentato senza successo di contattarla telefonicamente, alimentando ulteriormente i sospetti.

Gli accertamenti hanno portato gli investigatori a interrogare il figlio della donna. Durante gli approfondimenti l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità pronunciando una confessione che ha consentito di individuare il luogo in cui era stato nascosto il cadavere.