Uccide la moglie a coltellate a Sant'Angelo a Cupolo vicino a Benevento, poi il 75enne tenta il suicidio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una donna di 75 anni è stata uccisa a coltellate nella villetta dove viveva a Sant’Angelo a Cupolo, comune di poco più di 4mila abitanti in provincia di Benevento. A colpirla è stato il marito coetaneo, che dopo l’aggressione ha tentato di togliersi la vita ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i carabinieri lo hanno arrestato. Il femminicidio è avvenuto intorno alle 14.30 del 15 agosto.

Femminicidio a Sant’Angelo a Cupolo, cosa è successo nella villetta

Come riporta l’Adnkronos, il delitto si è consumato al culmine di una lite in un’abitazione di via Capasso Torre di Caprara, nella frazione di Pastene, a poca distanza dalla chiesa di San Giuseppe.

L’uomo ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente la moglie, che è morta sul colpo per la gravità delle ferite subite.

Marito e moglie, entrambi pensionati, vivevano lì da tempo e al momento dell’aggressione si trovavano da soli in casa, stando alle ricostruzione dei giornali locali.

La vittima è stata trovata priva di vita sul divano del soggiorno.

Il marito arrestato dopo il ricovero in ospedale

Subito dopo il delitto il 75enne ha tentato di togliersi la vita.

I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Benevento in condizioni gravi e nel reparto è stato raggiunto dal provvedimento di arresto.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Benevento, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica nei dettagli.

Secondo quanto riferito da Tgcom24, la vittima si chiamava Maria d’Alessandro.

Le indagini dei carabinieri e l’autopsia

Gli investigatori si stanno concentrando sulle condizioni psichiche dell’uomo, che nei giorni precedenti al delitto avrebbe manifestato un forte stato di malessere. Questi dettagli dovranno essere confermati nei prossimi giorni dagli investigatori.

Sempre secondo la ricostruzione dei media locali, l’uomo si era rivolto all’ospedale per una visita specialistica poco prima del tragico pomeriggio del 15 agosto in cui ha ucciso la moglie.

La salma della 75enne è stata trasferita all’ospedale San Pio di Benevento, dove verrà eseguito l’esame autoptico.

Sarà quell’accertamento a stabilire con esattezza il numero e la profondità delle ferite, elementi che peseranno anche sulla contestazione mossa dalla Procura.