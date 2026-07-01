Uccide la moglie a martellate davanti ai figli e si suicida, raccolta fondi per aiutare i due orfani

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo uccide la moglie a martellate davanti ai figli e si suicida poco dopo in un bacino idrico. La terribile tragedia familiare, consumatasi nel Galles a Merthyr Tydfil, ha lasciato due minori orfani, per i quali la comunità locale ha immediatamente avviato una raccolta fondi su GoFundMe.

Uccide la moglie a martellate davanti ai figli e si suicida

Come riporta il Daily Mail, il drammatico episodio si è verificato nella notte del 16 giugno.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti della South Wales Police, il trentanovenne Nathan Thomas ha aggredito brutalmente la compagna all’interno della loro abitazione bifamiliare.

L’uomo è poi fuggito a bordo di un veicolo fino al bacino idrico di Ponsticill Reservoir, situato nei pressi delle Brecon Beacons, dove è stato rinvenuto privo di vita.

La vittima, la trentacinquenne Zoe Marie Dixon, è stata trasportata d’urgenza presso l’University Hospital of Wales a causa delle gravissime lesioni riportate alla testa.

Nonostante un iniziale barlume di speranza e la costante veglia dei parenti, la donna è deceduta dopo sei giorni di agonia.

L’allarme dato dai figli

A dare l’allarme subito dopo la fine della violenta aggressione sono stati i due figli della coppia, rispettivamente di sedici e dieci anni, rimasti soli all’interno della casa dopo la fuga del padre.

Le testimonianze degli amici di famiglia hanno confermato che la coppia, unita fin dall’adolescenza, stava affrontando un momento di profonda crisi e si trovava nel pieno delle procedure per una separazione definitiva.

Gli inquirenti gallesi hanno catalogato il caso come un grave reato domestico e hanno confermato di non cercare altri sospettati.

La notizia che un padre ha scosso l’intera opinione pubblica locale per la ferocia dei dettagli.

La raccolta fondi per i due orfani

Dopo il decesso della giovane madre, i parenti più stretti si sono fatti carico della tutela dei due minori orfani, improvvisamente privati di entrambi i genitori.

Per sostenere economicamente il fratello e la madre della vittima nella gestione quotidiana dei ragazzi, l’amica Laurie Williams ha deciso di istituire una pagina di solidarietà su GoFundMe.

La raccolta fondi ha superato rapidamente le prime millequattrocento sterline, grazie alle donazioni di numerosi sostenitori commossi dalla vicenda.

Gli organizzatori hanno descritto la vittima come una madre straordinaria e una donna forte, sottolineando la necessità di garantire un aiuto concreto e immediato ai due giovani per affrontare il traumatico percorso di crescita.