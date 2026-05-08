Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguito un arresto ai fini estradizionali a Torino, dove è stato catturato un cittadino statunitense accusato di omicidio aggravato plurimo negli Stati Uniti. L’uomo, destinatario di una “red notice” Interpol, è stato fermato dopo aver tentato di entrare in Italia con documenti falsi, mentre era sottoposto a libertà vigilata negli USA per il grave reato commesso nell’ottobre 2024 nella contea di Harris, Texas.

Operazione internazionale coordinata tra Italia e Stati Uniti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di una complessa attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo, su impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con il supporto dell’Ufficio di collegamento dell’F.B.I. presso l’Ambasciata U.S.A. a Roma. L’azione ha visto la collaborazione della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, oltre che dell’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo Scalo Aereo di Malpensa.

L’accusa: omicidio aggravato plurimo in Texas

Il cittadino statunitense, nato nel 1986, era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è accusato di omicidio aggravato plurimo per aver ucciso la moglie, in stato di gravidanza, e il figlio non ancora nato, nella loro abitazione nella contea di Harris (Texas) il 7 ottobre 2024. L’omicidio sarebbe stato commesso esercitando pressione sul collo e sulla parte superiore della schiena della vittima.

Arresto e rilascio negli Stati Uniti

Per questi fatti, l’uomo era stato arrestato in Texas l’11 ottobre 2024. Tuttavia, era stato successivamente rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di un milione di dollari statunitensi e sottoposto a libertà vigilata, con l’obbligo di indossare un dispositivo elettronico di monitoraggio.

La fuga e l’arrivo in Italia

Nonostante le restrizioni imposte, il cittadino statunitense ha rimosso il dispositivo di monitoraggio e ha lasciato gli Stati Uniti. Il 3 maggio 2026 è giunto in Italia, atterrando allo Scalo Aereo di Malpensa di Varese. Al controllo della Polizia di Frontiera, ha esibito un passaporto belga intestato a un’altra persona, risultato poi completamente contraffatto dopo approfonditi accertamenti tecnici. In suo possesso sono stati trovati anche altri documenti belgi falsificati, con generalità differenti.

L’identificazione e la richiesta di protezione internazionale

Solo dopo una completa identificazione, effettuata grazie alla collaborazione tra la Polaria e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il giovane ha formalizzato una richiesta di protezione internazionale, trasmessa alla competente Commissione Territoriale.

Successivamente, il cittadino statunitense è stato condotto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, in seguito a un provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Varese.

L’udienza e la convalida del trattenimento

Nella mattinata odierna, l’uomo ha partecipato da remoto all’udienza di convalida del trattenimento davanti alla Corte d’Appello di Milano. Al termine dell’udienza, è stato tradotto presso la Questura di Torino e tratto in arresto ai fini estradizionali. Dopo la redazione degli atti di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Un caso che coinvolge più Paesi e autorità

L’operazione ha evidenziato l’efficacia della cooperazione internazionale tra le forze di polizia italiane e statunitensi, nonché il ruolo fondamentale svolto dall’Interpol e dagli organismi di collegamento come l’F.B.I. presso l’Ambasciata USA a Roma.

IPA