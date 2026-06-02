Uccide sei familiari a colpi di pistola in Iowa e poi si toglie la vita, la strage dopo un litigio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Strage familiare a Muscatine, nello stato americano dell’Iowa. Un uomo di 52 anni, Ryan Willis McFarland, ha sparato con una pistola uccidendo quattro persone nella sua abitazione. Più tardi il suo corpo senza vita è stato trovato dagli agenti, che hanno rinvenuto altre due vittime – sempre parenti del 52enne – in altri due punti della città. A quanto pare all’origine della strage ci sarebbe un litigio.

Strage a Muscatine, sette morti incluso lo sparatore

La strage risale al pomeriggio di lunedì primo giugno. In totale i morti rinvenuti dalla polizia di Muscatine, nell’Iowa orientale, sono sette incluso il presunto assassino.

Si tratterebbe, secondo quanto riportato dai media locali, del 52enne Ryan Willis McFarland. La dinamica dell’accaduto è stata confermata dalla polizia, che ha parlato anche di vittime in età scolastica.

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Sei vittime in tre luoghi diversi, erano tutti parenti di McFarland

Gli agenti sono stati chiamati per un intervento in una abitazione di Park Avenue intorno alle 12 ora locale. All’interno hanno trovato quattro persone morte, tutte con ferite da arma da fuoco. L’autore della strage è stato identificato nella persona di McFarland, che nel frattempo si era dato alla fuga.

Rintracciato poco lontano, su un ponte pedonale del Riverfront Trail, il 52enne si è sparato alla tempia mentre parlava con gli agenti intervenuti sul posto. Le indagini successive hanno permesso alla polizia di scoprire altre due vittime in due posti diversi: un uomo in una casa di Mill Street e un altro uomo in un’abitazione di Grandview Avenue.

Secondo quanto riferito dagli agenti durante la conferenza stampa, si tratterebbe di altri due parenti di McFarland.

Anche minori tra le vittime della strage in Iowa

L’indagine è ancora in corso, ma a quanto pare dietro la strage di Muscatine ci sarebbero dei dissidi tra Ryan Willis McFarland e i suoi parenti, uccisi a colpi di pistola. Anthony Kies, capo del dipartimento di polizia di Muscatine (Iowa) non ha fornito i nomi né l’età delle vittime e ha precisato che le indagini sono ancora in corso.

Lo stesso Kies, che ha definito l’accaduto “un atto malvagio”, ha confermato che il sospettato aveva precedenti penali, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il problema delle armi da fuoco è noto negli Usa. Solo due settimane fa due giovani avevano sparato in una moschea di San Diego causando tre morti.