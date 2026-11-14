"Uccidere Zelensky", Putin avrebbe tolto il veto: nel mirino anche i vertici militari dell'Ucraina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Russia avrebbe tolto il veto all’eliminazione fisica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel mirino anche i vertici politico-militari dell’Ucraina. È quanto emerge da un’indiscrezione rilanciata dai media russi, secondo i quali la decisione sarebbe stata discussa durante una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, alla presenza di Vladimir Putin. Zelensky, in sintesi, torna a rischiare la vita.

“Uccidere Zelensky”, ipotesi fine veto

A riferire il retroscena è il quotidiano russo Moskovskij Komsomolets, che cita fonti militari e canali Telegram. La notizia è stata ripresa anche dall’agenzia ucraina RBC-Ucraina. Non risultano conferme ufficiali da parte del Cremlino o del Consiglio di sicurezza russo.

Secondo la ricostruzione, durante l’incontro i responsabili degli apparati di sicurezza avrebbero chiesto di abbandonare la precedente linea di non interferenza diretta con la leadership ucraina. L’obiettivo sarebbe passare da una strategia prevalentemente difensiva a operazioni contro i responsabili delle decisioni militari di Kiev.

ANSA

Reazione agli attacchi dell’Ucraina

A determinare il presunto cambio di orientamento in merito al destino di Zelensky sarebbero stati i ripetuti attacchi dei droni ucraini contro la regione di Leningrado, in particolare quelli che hanno interessato il porto di Ust-Luga, importante snodo per le esportazioni russe sul Mar Baltico.

Secondo le fonti citate dalla testata russa, i vertici della sicurezza avrebbero giudicato insufficiente la risposta finora adottata, chiedendo di colpire direttamente chi impartisce gli ordini per le operazioni contro obiettivi sul territorio russo. Tra le ipotesi operative discusse figurerebbero attacchi mirati contro i bunker e i convogli utilizzati dai vertici ucraini.

Chi siede nel Consiglio di sicurezza russo

Il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa è un organo consultivo che affianca il presidente nelle questioni relative alla sicurezza nazionale e alla politica estera e militare. È guidato da Vladimir Putin e comprende esponenti del governo, delle istituzioni e dei principali apparati di sicurezza.

Tra le figure presenti vi sono il primo ministro, i presidenti delle due Camere, il capo dello staff presidenziale e i ministri della Difesa, degli Esteri e dell’Interno. Al tavolo siedono anche i vertici dei servizi di intelligence, tra cui l’FSB, il servizio di sicurezza interna erede del KGB, e l’SVR, responsabile dell’intelligence estera. La vicepresidenza è affidata a Dmitry Medvedev, che più volte ha ipotizzato l’utilizzo dell’atomica contro i nemici della Russia.