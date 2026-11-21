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La missione della polizia italiana a Berlino si è chiusa. Sabato 21 novembre gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno lasciato la Germania dopo due giorni di accertamenti irripetibili sui reperti del giallo di Pietracatella, che ha visto la morte per ricina di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50. Su cinque oggetti prelevati nella casa della famiglia gli esperti del Robert Koch Institute hanno rilevato tracce biologiche. Nella stessa giornata, a Torino, la procuratrice di Larino Elvira Antonelli ha sentito fino a sera Alice Di Vita, sorella di Sara e figlia di Antonella.

I cinque reperti analizzati al Robert Koch Institute di Berlino

Le operazioni si sono svolte giovedì 19 e venerdì 20 novembre nei laboratori dell’istituto tedesco, su disposizione della Procura di Larino. Insieme agli esperti c’erano il capo della Squadra Mobile, Marco Graziano, alcuni agenti della Polizia Scientifica e una consulente del centro antiveleni Maugeri di Pavia. La Procura ha ordinato la videoregistrazione di tutte le fasi e il deposito dei verbali entro cinque giorni.

Dei 131 reperti prelevati il 30 luglio nell’abitazione della famiglia Di Vita, gli esperti tedeschi avevano ristretto il campo a cinque oggetti. Sono un sacchetto rosa con del kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro.

Esame del DNA a Campobasso e ricerca della ricina a Berlino: i tempi

Non si sa ancora se le tracce appartengano ai familiari che vivevano nella casa o ad altre persone. L’esame del DNA, che servirà per l’appunto a capire a chi appartengano quelle tracce, si farà a Campobasso, dove sono stati portati i campioni. A Berlino proseguono invece le ricerche della ricina su alimenti e reperti, che richiederanno ancora settimane. “Il lavoro comincia ora”, ha detto Graziano lasciando la città.

Alice Di Vita sentita a Torino, lo zio Antonello per tredici ore a Campobasso

Sabato la procuratrice di Larino si è spostata a Torino per ascoltare due persone. Al mattino ha sentito la zia di Alice, moglie di Antonello Di Vita. Dalla tarda mattinata ha avviato una nuova audizione di Alice, andata avanti fino a sera. Antonello, fratello di Gianni, il padre della ragazza, era stato invece convocato venerdì in questura a Campobasso, dove ha risposto alle domande degli investigatori per tredici ore.

L’inchiesta di Larino: fascicolo contro ignoti e risultati attesi a fine dicembre

Questo è uno dei casi più intricati dell’ultimo anno. Sara Di Vita è morta il 27 dicembre 2025 e la madre il giorno dopo. La Procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato con un fascicolo aperto a marzo e ancora a carico di ignoti. La relazione del centro antiveleni Maugeri di Pavia, consegnata il 23 aprile, ha attribuito le due morti a una grave intossicazione da ricina.

Risultano indagati per omicidio colposo cinque medici che avevano assistito le due donne prima del decesso e, per favoreggiamento, un’amica di Antonella Di Ielsi. Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, non risulta indagato. Venerdì 20 novembre, mentre a Berlino si lavorava sui reperti, in questura a Campobasso è stato ascoltato come testimone il fratello di Gianni Di Vita.

La proroga di trenta giorni concessa dalla Procura agli esperti tedeschi scade a fine novembre, ma un nuovo rinvio di pari durata è dato per quasi certo. In quel caso i risultati ufficiali del Robert Koch Institute non arriveranno prima della fine di dicembre.