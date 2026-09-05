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Due cittadini stranieri condannati per omicidio e sfruttamento della prostituzione sono stati rimpatriati nei loro Paesi d’origine a seguito di provvedimenti di espulsione emessi dalle autorità di Torino. Le operazioni, svolte tra il 3 settembre e il 4 settembre, sono state rese possibili grazie alla collaborazione tra diverse articolazioni della Polizia di Stato.

Il caso dell’omicidio del 2014

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il primo rimpatrio ha riguardato un cittadino albanese di 59 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per omicidio. L’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino e, dopo essere stato trattenuto presso il CPR Brunelleschi, è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa per essere rimpatriato in Albania con un volo diretto a Tirana il 3 settembre.

L’episodio che ha portato alla condanna del cittadino albanese risale al 2014. All’epoca, l’uomo, allora 48enne, aveva aggredito la propria compagna all’interno di un appartamento di via Le Chiuse, nel quartiere San Donato di Torino. La donna era stata colpita con diversi fendenti all’addome e al torace durante una lite, e nonostante il rapido intervento dei soccorsi e un’operazione chirurgica all’ospedale Maria Vittoria, era deceduta in serata a causa delle gravi ferite riportate.

Dopo l’accaduto, l’uomo si era allontanato dall’abitazione per poi presentarsi spontaneamente presso il Commissariato San Donato, dove aveva raccontato quanto successo. Le indagini successive avevano evidenziato una situazione di forte conflittualità nella relazione, anche a causa della volontà della donna di interrompere il rapporto.

Le procedure di espulsione e il rimpatrio

Il 24 agosto, a seguito del rifiuto del permesso di soggiorno da parte del Questore di Torino, Massimo Gambino, nei confronti dello straniero era stato emesso il provvedimento di espulsione, con contestuale trattenimento presso il CPR Brunelleschi. Ultimate le procedure necessarie, il 59enne è stato quindi accompagnato a Milano Malpensa e rimpatriato in Albania.

Il secondo rimpatrio: sfruttamento della prostituzione e altri reati

Il secondo rimpatrio è avvenuto nella serata del 4 settembre, con un volo dall’aeroporto di Torino diretto a Bucarest. In questo caso, si tratta di un cittadino rumeno di 47 anni, destinatario di un provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 235 del Codice Penale.

L’uomo era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, reato commesso nel luglio 2009. Risultava inoltre gravato da precedenti per lesioni personali e rapina. Le indagini avevano permesso di individuarlo come possibile appartenente a gruppi della criminalità organizzata straniera dedita a sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù e violenza sessuale ai danni di connazionali. Per la gravità dei reati e dei precedenti a suo carico, era stato indicato come soggetto socialmente pericoloso.

L’arresto e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’uomo è stato individuato e fermato il 4 settembre dal personale della Polizia Stradale di Susa. Gli accertamenti hanno confermato la pendenza della misura di sicurezza dell’espulsione e hanno permesso di attivare rapidamente le procedure necessarie per la sua esecuzione.

L’operazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Polizia Stradale di Susa, che ha fermato il cittadino rumeno; l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, che ha curato gli adempimenti e organizzato il rimpatrio; e la Polizia di Frontiera, che ha fornito il supporto presso lo scalo aeroportuale. Completate le procedure, il 47enne è stato accompagnato all’aeroporto di Torino e imbarcato sul volo diretto a Bucarest.

IPA