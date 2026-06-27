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Uccisi a coltellate in casa a Roma padre, madre e figlia di 5 anni: ferito un altro figlio ventenne

Sterminata una famiglia originaria del Bangladesh. L'allarme è stato dato dai vicini di casa. Indaga la polizia

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Maurizio Perriello

GIORNALISTA

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Orrore e tragedia alla periferia di Roma, dove nella notte si è consumato un triplice omicidio. Madre, padre e figlia di 5 sono stati uccisi a coltellate e trovati senza vita nel loro appartamento in via Montiglio, nella zona di Pineta Sacchetti. Un altro figlio, di 20 anni, è invece rimasto ferito ed è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Si tratta di una famiglia originaria del Bangladesh, senza precedenti di polizia. L’allarme è stato dato dai vicini di casa.

Notizia in aggiornamento

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