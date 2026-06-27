Uccisi a coltellate in casa a Roma padre, madre e figlia di 5 anni: ferito un altro figlio ventenne
Sterminata una famiglia originaria del Bangladesh. L'allarme è stato dato dai vicini di casa. Indaga la polizia
Orrore e tragedia alla periferia di Roma, dove nella notte si è consumato un triplice omicidio. Madre, padre e figlia di 5 sono stati uccisi a coltellate e trovati senza vita nel loro appartamento in via Montiglio, nella zona di Pineta Sacchetti. Un altro figlio, di 20 anni, è invece rimasto ferito ed è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Si tratta di una famiglia originaria del Bangladesh, senza precedenti di polizia. L’allarme è stato dato dai vicini di casa.
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