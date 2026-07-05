Ucciso a coltellate a Palermo, un altro uomo si è barricato in casa: l'ipotesi è aggressione dopo una lite

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Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite. Sul luogo ci sono vigili del fuoco e artificieri che hanno evacuato l’edificio per una fuga di gas. Un uomo, forse una delle persone legate alla lite condominiale, si sarebbe barricato in casa.

Uomo ucciso a coltellate a Palermo

L’uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Sampolo a Palermo, all’angolo con piazza Don Bosco.

I vigili del fuoco, che sarebbero arrivati sul posto perché avvertiti della presenza di una fuga di gas al secondo piano, durante il loro intervento avrebbero scoperto l’omicidio.

Foto di Marta Ruggiero

A quanto pare, l’aggressione sarebbe iniziata dopo una discussione nata per futili motivi.

I pompieri avrebbero anche effettivamente rilevato la presenza di una fuga di gas nel palazzo.

Un uomo barricato in casa

Sempre nello stesso edificio, un uomo si è barricato in casa, potrebbe essere una delle persone coinvolte nella lite condominiale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e la via Sampolo di Palermo sarebbe temporaneamente stata chiusa. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri.

L’uomo è stato ucciso nel pianerottolo di casa sua.

Chi era la vittima

La vittima dell’omicidio si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva nell’appartamento in via Sampolo 486 insieme con due coinquilini.

Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l’altro si sarebbe barricato in casa e avrebbe aperto il gas.

Il coinquilino che si è serrato nell’appartamento sarebbe un trentottenne con precedenti per maltrattamenti e il divieto di avvicinamento verso terzi.