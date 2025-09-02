Ucciso a Marsiglia dalla polizia dopo l'aggressione in hotel, aveva ferito cinque persone: tre gravi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo essere stato sfrattato da un hotel a Marsiglia, un cittadino tunisino di 36 anni ha ferito cinque persone con coltelli e una mazza: almeno una delle vittime è in condizioni gravi. L’uomo è stato ucciso dalla polizia, mentre tentava di colpire un agente. La procura indaga per tentato omicidio, mentre resta calda la possibile pista terroristica.

L’episodio, riportato dai principali organi di stampa francesi, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 settembre a Marsiglia. Un uomo, armato di coltelli e mazza, ha aggredito più persone ed è stato poi ucciso dalla polizia nazionale alle 15:26.

Il bilancio dell’aggressione è di cinque feriti trasportati in ospedale, uno dei quali in condizioni critiche, secondo quanto affermato a Le Monde dal procuratore Nicolas Bessone.

L’aggressione è avvenuta in rue des Petites-Maries a Marsiglia

Chi era l’aggressore in hotel

Il sospettato è un cittadino tunisino regolarmente residente in Francia. Secondo la ricostruzione, si era reso protagonista di una lite con il personale di un hotel, situato in rue des Petites-Maries, a causa del mancato pagamento dei servizi utilizzati.

Per questo motivo, l’uomo era stato appena sfrattato dall’albergo, probabile causa scatenante della sua violenta reazione.

In seguito all’allontanamento, infatti, il 36enne è ritornato sul posto con due coltelli e una mazza. Usando tali armi, ha ferito dapprima un ospite della struttura alberghiera con una coltellata al fianco.

Successivamente ha colpito più volte il direttore dell’albergo, che è fuggito insieme al figlio del proprietario, anch’egli raggiunto da una pugnalata alla schiena. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale con urgenza relativa.

La furia dell’uomo in strada

Dopo le violenze all’interno dell’hotel, l’aggressione è proseguita in strada: prima in uno snack bar e poi lungo corso Belsunce, dove l’uomo ha tentato di colpire alcuni passanti alla testa.

Gli agenti di polizia intervenuti hanno cercato di fermarlo, intimandogli di posare le armi, ma per tutta risposta l’uomo ha tentato di assalire un poliziotto, venendo quindi neutralizzato.

L’IGPN, ovvero l’Ispettorato Generale della Polizia Nazionale francese, è stato incaricato di indagare sull’intervento. La Procura di Marsiglia procede per tentato omicidio, mentre la Procura nazionale antiterrorismo segue con attenzione il caso.

Nel quartiere interessato l’area è stata isolata e due linee di tram sospese. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, le autorità locali e il ministro dell’Interno Bruno Retailleau.