Ucciso a Palermo in una rissa al quartiere Zen, 45enne trovato morto per strada: colpito con un cacciavite

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe stato ucciso con un colpo di cacciavite durante una rissa a Palermo, scoppiata dopo aver sorpreso dei ladri che tentavano di scassinare il suo garage. Il cadavere di un uomo di 45 anni è stato trovato per strada nel quartiere Zen 2, davanti al suo box, con una profonda ferita alla testa. La vittima si chiamava Vito Genovese e avrebbe chiamato un gruppo di amici per affrontare la banda. I carabinieri indagano per fare chiarezza sulla vicenda.

Il 45enne trovato morto a Palermo

I militari dell’Arma sono intervenuti nel quartiere Zen 2 di Palermo insieme al personale del 118, dopo una chiamata al 112 per una violenta rissa per strada.

Secondo quanto riportato da Repubblica, al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il corpo del 45enne nel sangue e alcuni suoi familiari disperati, ma nel frattempo i protagonisti della colluttazione si erano dileguati.

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La rissa allo Zen 2

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la rissa si sarebbe scatenata davanti al garage di Genovese, dopo che l’uomo ha scoperto dei ladri che tentavano di forzare la porta del suo box.

Il 45enne avrebbe dunque radunato alcuni amici, con i quali si sarebbe scontrato con la banda.

Al culmine della colluttazione, la vittima sarebbe stata colpita a morte con un oggetto a punta, probabilmente un cacciavite, che gli avrebbe provocato la profonda ferita alla testa risultata letale.

Le indagini

Sarà il medico legale, intervenuto sul luogo del delitto, ad accertare le esatte cause della morte dell’uomo, le cui circostanze sono ancora da chiarire.

I carabinieri hanno avviato le indagini le fare luce sulla vicenda, cercando elementi utili anche tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Alcune persone sarebbero state portate in caserma per essere sentite, ma non è stato reso noto se si tratti di possibili sospettati di aver preso parte in qualche modo all’omicidio o di eventuali testimoni della rissa.

Secondo quanto riportato da Repubblica, non è da escludere che il delitto non sia nato da un reale furto e che all’interno del box ci fosse materiale conteso fra i due gruppi rivali.