Ucciso a sprangate e ritrovato in un casolare abbandonato a San Basilio a Roma, fermato l'omicida
Un uomo di 37 anni è stato trovato morto in un casolare alla periferia di Roma: c'è un fermo per omicidio
Lo hanno trovato morto in una baracca nella zona di San Basilio, alla periferia di Roma. C’è un fermo per l’omicidio di un 37enne trovato senza vita all’interno di un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci. Si tratta di un uomo che avrebbe confessato di averlo ucciso a colpi di spranga dopo una violenta lite. Una banale discussione, che sarebbe scattata per delle offese rivolte a familiari.
- 37enne trovato morto a San Basilio a Roma
- Un arresto per l'omicidio: la confessione
- Ucciso a colpi di spranga
37enne trovato morto a San Basilio a Roma
La vittima dell’omicidio si chiamava Denis Rabei: moldavo (con passaporto russo) di 37 anni, aveva un paio di precedenti di polizia per furto e rapina.
L’uomo è stato trovato morto nella mattinata di ieri, sabato 21 marzo, all’interno di un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, tra Nomentana e San Basilio, alla periferia Nord-est di Roma.
Una delle tante baracche ricavate nell’ex poligono di tiro a volo, abbandonato da tempo.
Dopo la segnalazione da parte di altri abitanti della baraccopoli, sul posto è arrivata la polizia, che ha avviato le indagini.
Un arresto per l’omicidio: la confessione
Il caso è stato risolto nel giro di poche ore dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Roma.
In serata, riferisce Ansa, gli agenti hanno arrestato con l’accusa di omicidio volontario un cittadino romeno, con qualche piccolo precedente.
Interrogato, l’uomo avrebbe confessato il delitto davanti al pubblico ministero.
I due si conoscevano: per l’omicida il pm ha disposto il fermo nel carcere di Regina Coeli.
Ucciso a colpi di spranga
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Rabei sarebbe stato ucciso a colpi di spranga al culmine di una violenta lite.
Alla base dell’omicidio ci sarebbe una banale discussione, nata sembra per delle offese ad alcuni familiari dell’aggressore.
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il decesso sarebbe avvenuto ore dopo l’aggressione, per dissanguamento.
Le indagini, coordinate dalla procura, puntano ora a ricostruire le ore precedenti all’omicidio e a ritrovare l’arma del delitto.