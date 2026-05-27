Ucciso alla stazione Certosa a Milano, papà del 22enne riconosce uno degli aggressori: "Capo della MS13"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate sui binari della stazione di Milano Certosa, ha detto di aver riconosciuto uno degli aggressori del figlio. “Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13“, ha detto l’uomo.

Stazione Certosa, parla il padre del 22enne ucciso

Proseguono le indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto nella tarda serata di martedì sui binari della stazione di Milano Certosa.

Nei pressi della banchina del binario una decina di persone si sono scontrate e un 22enne di origine sudamericane, Gianluca Ibarra Silvera, è morto dopo essere stato colpito.

Il padre della vittima ha parlato di quanto accaduto in quelle ore, dicendo, davanti a diversi giornalisti, di aver riconosciuto uno degli aggressori.

Un aggressore “riconosciuto dai tatuaggi”

“Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa”, raccontato l’uomo, come riportato da Ansa.

Il padre del 22enne, infatti, ha detto di aver saputo della tragedia dall’altro figlio, che era presente e poi è scappato “altrimenti i morti sarebbero stati due”, ha spiegato.

Tornando su uno degli assalitori, l’uomo ha aggiunto: “L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13″, ha detto ai microfoni di varie testate tra cui quelle de La7 e del programma Ignoto X.

Il padre chiede giustizia

L’uomo è arrivato davanti alla stazione di Milano Certosa dopo la morte del figlio: “Avevano delle bottiglie e un coltello“, ha spiegato.

Poi, in lacrime, ha aggiunto: “Vorrei che li prendessero quei bastardi, vorrei che fosse fatta giustizia, la polizia deve trovarli, è morto mio figlio”.

Come riporta ancora Ansa, secondo il padre di Gianluca Ibarra Silvera, all’origine dell’omicidio ci sarebbe il controllo della zona: “Questo è il loro territorio”.

Che cos’è la MS13

Ma che cos’è la MS13 di cui ha parlato il padre della vittima, dicendo di aver riconosciuto uno degli aggressori come un “capo della MS13”?

La MS13 è una molto più di una gang sudamericana: è un’ organizzazione criminale transnazionale nata a Los Angeles negli anni ’80 ed è considerata una delle bande di strada più violente e diffuse al mondo.

Il nome è l’abbreviazione di Mara Salvatrucha ed è composto da tre termini dello slang centroamericano: “Mara” significa “banda ” o “gang”; “Salva” è l’abbreviazione di El Salvador, nazione d’origine dei fondatori, e “trucha” significa “astuto” o “furbizia di strada.

Il numero 13 invece sarebbe riferito alla tredicesima lettera dell’alfabeto, la M, che indica un’organizzazione carceraria statunitense a cui la gang si affiliò in origine.

Da diversi anni la gang è diffusa anche in Italia, a Milano, Genova e in provincia di Brescia.