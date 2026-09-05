Ucciso da una mongolfiera un turista 86enne, stava guardando il decollo ed è stato colpito dalla cesta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente in Svizzera, a Salen Reutenen, dove un uomo di 86 anni è morto ucciso da una mongolfiera. La vittima era un turista tedesco che, prima di salire sul pallone aerostatico, stava assistendo al decollo dello stesso. In questa fase però la cesta della mongolfiera si sarebbe staccato e l’avrebbe colpito, ferendolo mortalmente. È stata aperta un’indagine.

Incidente in Svizzera, muore turista tedesco

La tranquillità di un piccolo borgo svizzero, Salen Reutenen, un paesino del Canton Turgovia, è stata turbata da un assurdo incidente che ha portato alla morte di un turista tedesco 86enne.

L’uomo era spettatore del decollo di una mongolfiera quando da questa si è staccata la cesta che l’ha raggiunto mentre si trovava su un prato del comune vicino a Costanza. È morto sul colpo.

Uomo ucciso da una mongolfiera: è stato colpito dalla cesta

Quello che doveva essere un pomeriggio di svago con una passeggiata nella natura e un giro in mongolfiera si è trasformato in tragedia nel Canton Turgovia. A perdere la vita è stato un turista tedesco di 86 anni arrivato nella campagna turgoviese insieme a un gruppo di persone per una piccola vacanza.

I fatti sono avvenuti giovedì 3 settembre poco prima delle 18 in Svizzera, a circa 20 chilometri a ovest della città di Costanza.

Una cesta si è staccata dal pallone aerostatico ed è finita sulle persone che si trovavano sul prato della zona di Oberi Speck ad osservare la scena. L’impatto è stato fatale per l’anziano che è morto sul colpo: inutili i tentativi di soccorso.

La ricostruzione e l’indagine

L’incidente della mongolfiera e la dinamica della morte del turista tedesco hanno lasciato la comunità locale e i turisti presenti sul posto in stato di shock.

La polizia scientifica cantonale si sta occupando del caso per cui sono stati interpellati anche gli specialisti del Servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Gli agenti hanno raccolto le tracce sul posto e iniziato a raccogliere testimonianze da parte dei presenti; inoltre stanno esaminando la sicurezza delle operazioni di decollo e le misure di protezione adottate dal personale.

Sulla vicenda e sulla dinamica dell’incidente, il Ministero Pubblico di Kreuzlingen ha aperto un procedimento penale.