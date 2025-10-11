Ucciso in strada sulla Cassia a Roma mentre litiga con la compagna, fermato il presunto aggressore

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina a Roma, a largo Sperlonga, in zona Grottarossa, sulla via Cassia. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la vittima è un cittadino senegalese di 39 anni: sarebbe stato aggredito mentre litigava con la compagna in strada. Il presunto aggressore, un 44enne, è stato individuato poco dopo dalla polizia ed è in stato di fermo in questura.

Chi sono la vittima e il fermato

Mamadou Diallo, la vittima, è morto all’ospedale San Pietro dopo essere stato soccorso dal personale del 118. Cittadino del Senagl, aveva 39 anni.

Il fermato, invece, è un 44enne di Capoverde: quando è stato bloccato dalla polizia aveva i pantaloni sporchi di sangue ed è stato accompagnato in questura negli uffici della squadra Mobile.

ISTOCK

Gli investigatori stanno sentendo anche tre testimoni, che avrebbero assistito a quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile e il Distretto Ponte Milvio.

Notizia in aggiornamento