Ucciso un soldato francese in Libano, chi era Florian Montorio, la missione di sminamento e l'imboscata

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Nel Sud del Libano è stato ucciso un soldato francese. Il sergente capo Florian Montorio è morto in un’imboscata contro i Caschi blu dell’Unifil. Il militare è stato colpito a distanza ravvicinata mentre era impegnato in un’operazione di sminamento. Feriti nell’attacco anche altri tre soldati.

Morto un soldato francese

Florian Montorio era il sergente capo del 17° reggimento genio paracadutisti di Montauban.

Il soldato è stato colpito da un colpo di arma leggera a distanza ravvicinata mentre guidava un’operazione di apertura di itinerario verso un posto della forza Onu isolato da giorni dai combattimenti nella zona di Deir-Kifa.

Con i suoi commilitoni era impegnato in un’operazione di sminamento. L’annuncio del decesso è stato dato dal presidente francese Emmanuel Macron con un messaggio di cordoglio su X.

ANSA

“La nazione si inchina con rispetto e manda il suo sostegno alle famiglie dei nostri soldati e a tutti i nostri militari impegnati per la pace in Libano”, ha scritto l’inquilino dell’Eliseo.

“Tutto lascia pensare che la responsabilità di questo attacco sia di Hezbollah. La Francia esige dalle autorità libanesi – ha aggiunto – che arrestino immediatamente i colpevoli e si assumano le proprie responsabilità al fianco dell’Unifil”.

L’agguato a Florian Montorio

La dinamica dell’accaduto, che si ritiene sia stato un agguato, è stata ricostruita dalla ministra delle Forze Armate francesi, Catherine Vautrin.

Florian Montorio sarebbe “stato sorpreso in un’imboscata” mentre si trovava in un posto molto isolato “da un gruppo armato a distanza molto ravvicinata”.

“Sottoufficiale esperto, già più volte schierato in operazioni – ha scritto Vautrin – la nazione si inchina davanti alla memoria di uno dei suoi figli che ha dato la vita per lei”.

Intanto il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun ha condannato l’attacco e si è impegnato a perseguire i responsabili.

Cos’è l’Unifil

L’Unifil è la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (UNIFIL), è composta da 10.000 membri ed è dispiegata nel Libano meridionale.

È nata nel marzo 1978 ed è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a seguito della prima invasione del Libano da parte di Israele, avvenuta in risposta agli attacchi palestinesi provenienti dal Paese.

Il suo primo mandato prevedeva di confermare il ritiro delle forze israeliane dal Libano, ripristinare la pace e la sicurezza internazionali e assistere il governo libanese nel ristabilire l’autorità nell’area.

L’UNIFIL è composta principalmente da esponenti delle forze militari e di polizia dei diversi Paesi che lavorano con le Nazioni Unite, anche se una piccola percentuale è costituita da civili. I Paesi europei coinvolti nell’UNIFIL sono Italia, Francia, Spagna e Irlanda.

L’Italia è il Paese occidentale con il maggior numero di truppe schierate per la missione, pari a quasi 900 soldati e soldatesse. L’Indonesia è il Paese che contribuisce di più in assoluto, con 1.231 unità.