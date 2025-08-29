Ucraina, armi dagli Usa per 825 milioni dopo l'attacco a Kiev, l'Ue discute se inviare subito gli addestratori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Reazioni occidentali all’attacco russo su Kiev, che ha causato 23 morti civili tra cui 4 bambini. Gli Stati Uniti hanno annunciato che venderanno all’Ucraina armi per 825 milioni di dollari. L’alta rappresentante per gli Esteri dell’Ue Kaja Kallas ha inoltre annunciato che i Paesi membri discuteranno se mandare fin da subito addestratori europei nel Paese.

Sale il bilancio dell’attacco su Kiev

Continua a crescere e a peggiorare il bilancio del massiccio attacco con droni e missili che ha colpito diverse strutture civili a Kiev, nella notte tra il 27 e il 28 agosto.

Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, ha riferito su Telegram che i morti conseguenti ai bombardamenti russi sono saliti a 23. Tra questi ci sarebbero anche quattro bambini.

ANSA Kaja Kallas

Le operazioni di ricerca nelle zone colpite non si sono ancora concluse. Non è escluso, quindi, che nelle prossime ore il numero dei morti possa salire ancora.

Trump annuncia 825 milioni in armi all’Ucraina

Nella giornata di ieri, 28 agosto, a meno di 24 ore dall’attacco russo su Kiev, l’amministrazione Trump ha annunciato che gli Stati Uniti venderanno armi all’Ucraina per 825 milioni di dollari.

La fornitura includerà missili a lungo raggio e altre attrezzature correlate, con l’obiettivo di migliorare le capacità difensive dell’Ucraina contro attacchi simili a quelli del 27 agosto.

“Questa vendita proposta sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Usa, migliorando la sicurezza di un paese partner che è una forza di stabilità politica e progresso economico in Europa”, ha affermato il dipartimento della Difesa americano in una nota.

Ipotesi addestratori Ue nel Paese fin da subito

Anche l’Ue ha reagito all’attacco russo, aumentando la pressione su Mosca perché si facciano passi avanti nei colloqui di pace, che si sono subito arenati dopo il colloquio di persona tra Trump e Putin.

L’alta rappresentante per gli Esteri dell’Unione europea Kaja Kallas ha dichiarato che, nella giornata di oggi 29 agosto, gli Stati membri decideranno se inviare subito addestratori militari europei in Ucraina, senza aspettare una tregua. Kallas ha dichiarato:

Questi attacchi mostrano che Vladimir Putin si fa beffe di tutti gli sforzi di pace e che la Russia capisce solo la pressione. Oggi discuteremo della modifica ai mandati delle missioni europee per l’Ucraina, quella civile e di addestramento militare.