Ucraina boicotta la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, "Peggiori Giochi della storia"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Scontro totale a Milano Cortina 2026, dove la delegazione dell’Ucraina ha ufficializzato il boicottaggio della Cerimonia di chiusura dei Giochi. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e accuse pesanti rivolte agli organizzatori e al Comitato Paralimpico Internazionale.

Ucraina boicotta la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi

Come riportato da Repubblica, la delegazione ucraina non prenderà parte all’atto finale della manifestazione in segno di protesta.

A confermare la decisione è stato Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato nazionale paralimpico ucraino, con parole durissime rilasciate alla stampa internazionale. Sushkevych ha definito questa edizione come i peggiori Giochi della storia, scagliandosi contro la presenza di atleti russi e bielorussi.

Secondo il dirigente ucraino, la partecipazione di delegazioni legate a quello che definisce uno Stato assassino rende impossibile la presenza di Kiev.

La protesta non è una novità assoluta per questa rassegna, dato che l’Ucraina aveva già disertato la Cerimonia di apertura dello scorso 6 marzo.

In quell’occasione, la delegazione era stata affiancata nella protesta da nazioni come Polonia, Germania e i paesi baltici.

Le tensioni e il caso delle bandiere rimosse

La tensione diplomatica ha accompagnato l’intero svolgimento delle gare, trasformando l’evento sportivo in un terreno di scontro politico. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti, la frattura istituzionale appare ormai del tutto insanabile.

Il clima è degenerato ulteriormente a causa di alcuni episodi segnalati all’interno degli alloggi riservati agli atleti e ai tecnici a Cortina. La delegazione ucraina ha denunciato con forza la rimozione sistematica delle bandiere nazionali dagli edifici del Villaggio.

Craig Spence, responsabile delle comunicazioni dell’IPC, ha cercato di giustificare l’accaduto durante le recenti conferenze stampa ufficiali.

Secondo la versione dell’organizzazione, non ci sarebbe stata alcuna intenzione punitiva, ma solo l’applicazione del regolamento del Villaggio.

La polemica sugli orecchini

Un altro episodio che ha scosso la delegazione riguarda l’atleta Oleksandra Kononova, protagonista di un momento di tensione durante una premiazione.

La campionessa sarebbe stata invitata a rimuovere degli orecchini che riportavano la scritta Stop War prima di salire sul podio.

L’IPC ha giustificato l’intervento spiegando che tali accessori violano le regole che vietano rigorosamente ogni messaggio politico ufficiale.

Episodi simili si sono verificati anche sugli spalti, dove ad alcuni spettatori è stato chiesto di depositare sciarpe con i colori ucraini.

Il comitato organizzatore ha difeso l’operato della sicurezza, spiegando che ogni simbolo politico deve essere filtrato per regolamento.