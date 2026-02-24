Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederà

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La guerra in Ucraina compie quattro anni ed entra nel quinto senza una pace plausibile all’orizzonte. Nonostante i numerosi piani ascritti all’occorrenza a Donald Trump, alla Cina o alla fantomatica Coalizione dei Volenterosi, la cessazione permanente delle ostilità non è mai stata vicina a realizzarsi. Una guerra per procura tra potenze sulla pelle di un Paese invaso e ridotto a un cumulo di macerie. Senza reale possibilità di decidere del proprio futuro, schiacciata tra la volontà statunitense di concentrarsi su Americhe e Indopacifico e la determinazione imperiale russa. Con Kiev e l’Europa, rispettivamente aspirante satellite e provincia degli Usa, a origliare fuori dalla stanza dei veri negoziati.

I vertici Ue a Kiev nell’anniversario del conflitto

La leader della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, si recheranno a Kiev per il quarto anniversario della guerra. Dopo un trilaterale con Volodymyr Zelensky, si svolgerà la riunione dei Volenterosi organizzata da remoto da Parigi e Londra.

Intanto si blocca il percorso del ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per il veto dell’Ungheria di Viktor Orban. “Un messaggio che non volevamo inviare, ma il lavoro prosegue”, ha sottolineato l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas.

ANSA

I 27 Stati membri appaiono divisi anche su un possibile dialogo con Vladimir Putin. Le tensioni interne all’Unione sublimano nel monito della Germania alla Francia: “Troppe offerte di colloqui alla Russia rischiano di dare l’impressione che, con maggiore ostinazione, si possano ottenere più concessioni. Un segnale sbagliato”, ha affermato il ministro degli Esteri Johann Wadephul commentando le proposte di Emmanuel Macron.

La situazione ucraina dopo quattro anni di guerra

L’Ucraina viene vista da Occidente come un avamposto militare permanente in cui impelagare la Russia. Vittima sacrificale di una contesa che deve restare confinata nella piana sarmatica, con Polonia e Stati baltici pronti a riarmarsi fino ai denti contro la minaccia esistenziale russa.

In bilico tra Occidente riluttante e fauci russe, tra paralisi della democrazia elettiva e i blackout di elettricità e riscaldamento, l’Ucraina non riceverà le garanzie di sicurezza che chiede da anni. Nessuna coalizione europea sarà pronta a fare la guerra contro i russi, ma potrà collaborare soltanto alla gestione del dopoguerra. E forse neanche quello.

Intanto gli ucraini continuano a morire, più nelle loro case e nei tunnel che sul campo di battaglia. Volodymyr Zelensky, la cui figura istituzionale si è fusa con lo stato di guerra, deve fare i conti con una fine politica imminente e con un Paese svuotato di abitanti. Quasi dimezzata la popolazione da inizio conflitto. A inizio inverno 2025 almeno 600mila ucraini hanno lasciato Kiev, la capitale, per riversarsi nelle campagne.

Ucraina, emergenza umanitaria e ricostruzione salatissima

I quasi 500 generatori d’emergenza promessi dai Paesi europei non sono ancora arrivati. E comunque non riuscirebbero a fronteggiare l’emergenza umanitaria. Gelo e blackout stanno fiaccando la popolazione. Il lancio del temibile missile russo Orešnik su Leopoli, la grande città occidentale d’Ucraina, ha riacceso il timore nucleare.

Secondo le stime della Banca mondiale, per la ricostruzione dell’Ucraina serviranno circa 590 miliardi di euro fino al 2035, quasi tre volte il Pil del Paese in guerra. Per il solo settore abitativo saranno necessari più di 70 miliardi di euro per la riparazione o la riedificazione delle case distrutte.

La Russia, vantaggio tattico ma sconfitta strategica

Dal punto di vista tattico la Russia potrebbe anche risultare in vantaggio in questo conflitto, in quanto controlla porzioni di territorio ucraino che nel 2022 non aveva sotto di sé. Per di più ha ricevuto il tacito beneplacito degli Usa su potenziali concessioni territoriali su aree che non ha neanche conquistato nella loro interezza.

Dal punto di vista strategico, invece, Mosca è già in piena fase di disfatta. La guerra in Ucraina l’ha trasformata nel socio di minoranza del sodalizio di comodo con la Cina, che per quattro anni si è pappata idrocarburi, risorse naturali e grano a prezzo scontato, a rate e per giunta in yuan.

Un frangente indigesto anche a Washington, che ha rilanciato il dialogo col Cremlino proprio per strapparlo all’abbraccio letale di Pechino. Quest’ultima infatti sta usando le ricchezze russe, la colonizzazione economica di mezzo mondo e la distrazione americana per diventare più forte. In vista dello scontro finale con lo Zio Sam per l’egemonia globale.

La situazione russa dopo quattro anni di guerra

Atterrita dalla possibilità di un’umiliazione all’estero che storicamente porta sempre rivoluzioni totali, la Russia deve affrontare anche una situazione interna sempre più complicata.

Oltre a un’economia in notevoli difficoltà, anche per la frattura energetica con l’Europa come grande mercato di petrolio e gas, Mosca registra avvisaglie di terremoto politico e di dissidi interni. In particolare sulla tattica finale per raggiungere una vittoria data per scontata.

Anche se sembra assurdo in Occidente, la popolazione russa è diventata più bellicista dei vertici governativi. Colpa della retorica e della pedagogia nazionali che, fin dalle scuole dell’infanzia, hanno indottrinato i giovani alle velleità imperiali violente per ottenere la gloria.

E colpa anche della capillare operazione di mobilitazione di masse di russi non etnici, mandati al fronte a forza dalle repubbliche più periferiche della Federazione.

Nell’ultimo anno le città russe più occidentali e vicine al confine ucraino si sono riempite di cartelloni pubblicitari e segnali alle fermate dei bus in cui si promettono oltre 2mila euro di base più una somma di 15mila euro una tantum per chi si arruola. Nell’esercito o nelle decine di formazioni paramilitari attive in Ucraina non importa. Alla causa russa serve carne da cannone.

Gli strateghi del Cremlino hanno invece cominciato a capire che l’interesse russo di lungo periodo sia tornare grande fornitore di risorse naturali per quell’Europa ormai lontana anni luce. Eppure per Mosca si tratterebbe di un cruciale primo passo verso il riequilibrio economico volto a ridurre la dipendenza dal comparto tecnologico-militare.

Perché la pace è (finora) impossibile

Qualunque cessate il fuoco momentaneo non eliminerà le cause profonde del conflitto. Anche se la volontà americana è di chiudere presto la guerra. Al di là delle chiacchiere di cui sono infarciti gli improponibili piani di pace che abbiamo conosciuto finora, la questione russo-ucraina chiama in causa direttamente gli Usa.

I veri negoziati, quelli fatti al riparo dalle telecamere e non dai presidenti Donald Trump e Vladimir Putin, neanche prendono in considerazione la volontà ucraina o quella europea. Che, tra l’altro, ha più di una voce e tutte in contrasto fra loro.

Gli Stati Uniti vogliono concentrarsi sul puntellamento del proprio emisfero e sulla competizione con la Cina. La Russia vuole togliersi dal pantano ucraino sbandierando una qualche vittoria in patria, senza primaria volontà di controllare territori che aveva avvicinato anche prima della guerra. Washington e Mosca hanno dunque la comune intenzione di congelare il conflitto per schermarsi da Pechino.

Quest’ultima, ovviamente, godrebbe all’opposto del prolungamento delle ostilità. Ma si racconta come super partes e interessata alla pace tra i popoli. Fatto sta che gli americani sono andati a bussare alla porta dei russi, i quali hanno naturalmente chiesto tutto ciò che volevano. E cioè:

neutralità dell’Ucraina , in auspicio di riuscire a installare a Kiev un governo filorusso;

, in auspicio di riuscire a installare a Kiev un governo filorusso; giurisdizione sulle quattro regioni ucraine occupate (neanche nella loro interezza) dalle truppe russe (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia) e controllo dell’intera fascia costiera sul Mar Nero, Crimea inclusa;

(neanche nella loro interezza) dalle truppe russe (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia) e controllo dell’intera fascia costiera sul Mar Nero, Crimea inclusa; nessun ingresso dell’Ucraina nella Nato, in cambio di una sua qualche associazione all’Unione europea.

Quest’ultimo punto è particolarmente caldeggiato dal Cremlino, in quanto potrebbe offrire alla Russia una libertà di movimento e influenza in Europa. Non solo dal punto di vista energetico.

Fermo restando il proposito americano di evitare che si riformi il collegamento tra Mosca e Berlino, incubo per eccellenza di Washington. Come ha ben dimostrato il sabotaggio del Nord Stream, arteria di congiunzione tra le grandi capacità tedesche e le risorse naturali russe.

Sul campo la guerra potrebbe concludersi solo al raggiungimento degli obiettivi tattici russi, al momento impraticabili:

la presa di Odessa e Kharkiv;

il controllo di Kyiv;

lo smembramento dell’Ucraina con l’accordo degli Usa.

Una guerra lunga più di un secolo

Da un punto di vista geopolitico e storico, la guerra in Ucraina può essere letta come l’ultimo (finora) capitolo di uno stato di conflitto che ha attraversato l’intero Novecento prendendosi delle pause. Senza mai però finire davvero.

Dalla fine della Prima Guerra Mondiale, le due grandi questioni irrisolte della Germania e della Russia sono transitate fino a noi. E non è un caso che le due potenze si siano alleate in maniera sorprendente nel 1939 contro l’Occidente.

La Guerra Fredda ha avvilito la potenza tedesca dividendola fisicamente in due e mettendo Stati Uniti e Unione Sovietica gli uni contro l’altra. Tanta paura nucleare, ma zero conflitti in Europa dopo secoli e secoli. Avere un nemico che amministrava la propria parte di mondo faceva comodo a entrambi gli imperi.

Poi la dissoluzione dell’Urss creò la Russia attuale, senza però risolvere l’eterno dilemma di un Paese sospeso tra Occidente e Asia. L’allargamento della Nato nel Baltico e nell’Est Europa, l’annessione della Crimea nel 2014 e l’invasione del 24 febbraio 2022 hanno dato una terribile risposta a questa indecisione russa.

Guardando a Oriente, Mosca è però finita in un innaturale e pericoloso sodalizio con la Cina, ancora immatura per fare la guerra ma determinata a superare gli Usa in ogni altro ambito. Il risiko è diventato un puzzle troppo più grande di questa guerra. Col rischio di allargamento ed escalation sempre più alto.