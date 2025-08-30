Ucraina, ex presidente del Parlamento Andriy Parubiy assassinato a Leopoli: freddato a colpi di pistola

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento ucraino e deputato del popolo, è morto in una sparatoria avvenuta a Leopoli. Secondo una prima ricostruzione fornita da Forze dell’Ordine e media ucraini, il politico 54enne sarebbe stato freddato con diversi colpi di pistola da un uomo travestito da rider. La Procura Generale ucraina ha avviato un’indagine per omicidio.

Ucraina, Andriy Parubiy ucciso a colpi di pistola

L’ex presidente del Parlamento ucraino e fino ad oggi deputato del popolo Andriy Parubiy è morto nel corso di una sparatoria avvenuta il 30 agosto a Leopoli.

La notizia è stata comunicata dalla Polizia ucraina e confermata dal Presidente Volodymyr Zelensky.

Intorno a mezzogiorno Parubiy si trovava nel quartiere Frankivskyi a Leopoli quando si sarebbe verificata la sparatoria.

Alcuni media locali hanno riferito che il killer avrebbe agito travestito da rider: fingendosi un corriere Glovo in bicicletta, l’assassino avrebbe aperto il colpo almeno sette volte. Questo è infatti il numero dei bossoli ritrovati sul marciapiede.

Andriy Parubiy è morto sul colpo per via della gravità delle ferite riportate.

È caccia al killer

Il killer travestito da corriere che ha ucciso Andriy Parubiy è ancora in fuga.

Il Presidente Zelensky ha dichiarato comunque che “tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nelle indagini e nella ricerca del killer”.

Il leader ucraino ha inoltre espresso la sua vicinanza ai familiari dell’ex deputato.

Dopo la tragedia, la Procura Generale ucraina ha aperto un’indagine per omicidio. Tuttavia, il movente dell’assassinio non è ancora noto.

Chi era Andriy Parubiy

Andriy Parubiy aveva 54 anni. L’ex presidente del Parlamento ucraino militava in politica dal 2007, ma era stato eletto prima vicepresidente e poi presidente rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Già nel 2014 il deputato aveva rischiato la vittima per un tentato assassinio. Un soggetto ignoto aveva infatti cercato di ucciderlo lanciando una bomba presso l’hotel dove Parubiy si trovava per un incontro politico.